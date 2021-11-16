В Минздраве Башкирии рассказали о том, кому нужны анализы перед вакцинацией от COVID

Тема о необходимости сдачи ряда анализов перед вакцинацией коронавируса весьма актуальна, и хотя вопрос о том, нужно ли человеку знать свой уровень антител перед прививкой уже неоднократно освещался Минздравом. Однако вопросы о необходимости тех или иных исследований все еще висят в воздухе. На сегодняшнем брифинге Минздрава Башкирии по коронавирусу гражданам объяснили кто и в каком случае принимает решение о необходимости дополнительных медицинских исследований