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В Минздраве Башкирии рассказали о том, кому нужны анализы перед вакцинацией от COVID

16 ноября 2021, 11:19
Фото: 1mediainvest
16 ноября насущные вопросы о том кому перед вакцинацией нужно сдавать дополнительные анализы и кто должен принимать решение о их назначении рассказали на брифинге по коронавирусу.

Тема о необходимости сдачи ряда анализов перед вакцинацией коронавируса весьма актуальна, и хотя вопрос о том, нужно ли человеку знать свой уровень антител перед прививкой уже неоднократно освещался Минздравом. Однако вопросы о необходимости тех или иных исследований все еще висят в воздухе. На сегодняшнем брифинге Минздрава Башкирии по коронавирусу гражданам объяснили кто и в каком случае принимает решение о необходимости дополнительных медицинских исследований

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова вновь уточнила, что в большинстве случаев проверять уровень антител к коронавирусу перед вакцинацией нет необходимости.

При этом Кононова сообщила, что в редких случаях знать свой титр антител полезно пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями, однако не по их инициативе, а по решению лечащего врача.

По словам Ирины Кононовой уровень антител к коронавирусу малоинформативен и врачи опираются на рекомендацию делать прививку через шесть месяцев после перенесенного заболевания. Уточняется и то, что титр антител важен в рамках исследований иммунитета среди популяции, в том числе и по этой причине анализ на антитела к коронавирусу не оплачивает фонд ОМС, а выполняется только на коммерческой основе.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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