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В Курултае Башкирии решили какой должна быть налоговая нагрузка на трудовых мигрантов

16 ноября 2021, 09:59
Фото: 1mediainvest
16 ноября стал известен коэффициент, который отразил региональные особенности рынка труда и в 2022 году будет составлять 1,85185, он поможет рассчитать справедливую налоговую нагрузку для приезжих рабочих, сообщают в Курултае Башкирии.

16 ноября стало известно о том, что уже на ближайшем пленарном заседании в Курултае депутаты с большой вероятностью примут закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Республики Башкортостан». Законопроект внесло Правительство Башкирии.

Так в 2022 году будет установлен коэффициент налоговой нагрузки на трудовых мигрантов в размере 1,85185, что отражает особенности регионального рынка труда. Таким образом, по словам спикера Курултая Башкирии Константина Толкачева, налоговая нагрузка на трудовых мигрантов должна приблизиться к этой же нагрузки для граждан Башкирии.

С учетом коэффициента фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранных граждан, работающих в Башкортостане на основании патента, в 2022 году составит 4400 рублей.Константин Толкачев

Также Толкачев отметил, что в 2021 году в Башкирии возрос приток трудовых мигрантов. В 2020 году в регионе работали 10,6 тысяч иностранцев, на 61,4 % меньше чем в 2019 году. За первые 9 месяцев 2021 число трудовых мигрантов в Башкирии составило 15 тысяч человек.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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