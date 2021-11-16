В Курултае Башкирии решили какой должна быть налоговая нагрузка на трудовых мигрантов

Также Толкачев отметил, что в 2021 году в Башкирии возрос приток трудовых мигрантов. В 2020 году в регионе работали 10,6 тысяч иностранцев, на 61,4 % меньше чем в 2019 году. За первые 9 месяцев 2021 число трудовых мигрантов в Башкирии составило 15 тысяч человек.