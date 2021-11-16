mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Госдуме рассматривают вопрос о росте штрафов за подделку водительских документов

16 ноября 2021, 18:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Государственной Думе рассматривают вопрос относительно роста штрафов за поддельные водительские права. Депутат Госдумы Анатолий Выборный от ЕР направил Анатолию Разинкину обращение с предложением усиления ответственности по статье 327 УК РФ.

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Известия”. В официальном обращении депутата приведены примеры с сайтами, на которых выставлено предложение о покупке водительских документов. Депутат подчеркнул, что в настоящее время законы к нарушителям, которые пользуются фальшивыми данными, слишком лояльны.

Согласно ст.327 УК РФ, изготовитель поддельных документов может попасть в тюрьму на срок до 2 лет. Покупателю ненастоящего водительского удостоверения грозит штраф или исправительные работы. Для владельцев такой документации предусмотрено наказание по КоАП от 5 до 30 тысяч рублей, либо 15 суток ареста.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48