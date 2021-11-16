В Госдуме рассматривают вопрос о росте штрафов за подделку водительских документов

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Известия”. В официальном обращении депутата приведены примеры с сайтами, на которых выставлено предложение о покупке водительских документов. Депутат подчеркнул, что в настоящее время законы к нарушителям, которые пользуются фальшивыми данными, слишком лояльны.