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В Челябинской области покупатель достал нож, когда попросили предъявить QR-код

16 ноября 2021, 15:46
Фото: pixabay.com
В магазине торговой сети в городе Магнитогорск Челябинской области покупатель достал нож и стал резать товар после того, как его попросили предъявить QR-код и надеть маску.

Как сообщает fedpress.ru, порезав ножом товар, выложенный на ленту, он принялся пинать дверь. Перепуганные сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, и на вызов приехали сотрудники охранного предприятия, усмирившие буяна. Теперь с ним предстоит разбираться полиции.

Как сообщило охранное предприятие, работающее с данным магазином, на своей странице в соцсети, хотя решение вводить QR-коды и ношение масок принимали не продавцы магазинов, именно им приходится встречаться с негативной реакцией покупателей.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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