В Челябинской области покупатель достал нож, когда попросили предъявить QR-код

Как сообщает fedpress.ru, порезав ножом товар, выложенный на ленту, он принялся пинать дверь. Перепуганные сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, и на вызов приехали сотрудники охранного предприятия, усмирившие буяна. Теперь с ним предстоит разбираться полиции.
Как сообщило охранное предприятие, работающее с данным магазином, на своей странице в соцсети, хотя решение вводить QR-коды и ношение масок принимали не продавцы магазинов, именно им приходится встречаться с негативной реакцией покупателей.