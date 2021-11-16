В Башкирии с 1 декабря гостиницы будут принимать постояльцев только по QR-коду

Отметим, что с 10 ноября в регионе введены QR-коды также для посещения продуктовых магазинов и гипермаркетов, площадь которых более 1000 квадратных метров. Помимо этого, федеральный Оперштаб сообщал о скором внедрении обязательных QR-кодов в транспорте и магазинах. Предполагается, что проверка QR-кодов будет проводиться при продаже билетов на международные и междугородние рейсы с даты, которую установит правительство. В настоящее время подготавливаются законопроекты. Власти Башкирии также прокомментировали и введение кодов в общественном транспорте.