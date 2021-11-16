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В Башкирии с 1 декабря гостиницы будут принимать постояльцев только по QR-коду

16 ноября 2021, 03:34
Фото: 1mediainvest.ru
Заселиться в гостиницы Башкирии можно будет только привитым, переболевшим ковидом в течение 6 месяцев, а также тем, кто имеет медотвод. Новое антиковидное ограничение начнет действовать с 1 декабря, сообщили на заседании оперштаба.

Власти Башкирии на очередном заседании Оперштаба ввели новое антиковидное ограничение. Так, с 1 декабря заселиться в гостиницы республики можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном ковиде, а также медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.

По словам главы Роспотребнадзора Башкирии Анны Казак, внедрение данного ограничения необходимо, так как в зимний период в республику будут приезжать туристы из других регионов России, следовательно, на отели и гостиницы ожидается высокий спрос. Между тем, требования о наличии у постояльцев соответствующих документов до этого времени введено не было.

Отметим, что с 10 ноября в регионе введены QR-коды также для посещения продуктовых магазинов и гипермаркетов, площадь которых более 1000 квадратных метров. Помимо этого, федеральный Оперштаб сообщал о скором внедрении обязательных QR-кодов в транспорте и магазинах. Предполагается, что проверка QR-кодов будет проводиться при продаже билетов на международные и междугородние рейсы с даты, которую установит правительство. В настоящее время подготавливаются законопроекты. Власти Башкирии также прокомментировали и введение кодов в общественном транспорте.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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