В Башкирии с 1 декабря гостиницы будут принимать постояльцев только по QR-коду

Власти Башкирии на очередном заседании Оперштаба ввели новое антиковидное ограничение. Так, с 1 декабря заселиться в гостиницы республики можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном ковиде, а также медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.
По словам главы Роспотребнадзора Башкирии Анны Казак, внедрение данного ограничения необходимо, так как в зимний период в республику будут приезжать туристы из других регионов России, следовательно, на отели и гостиницы ожидается высокий спрос. Между тем, требования о наличии у постояльцев соответствующих документов до этого времени введено не было.
Отметим, что с 10 ноября в регионе введены QR-коды также для посещения продуктовых магазинов и гипермаркетов, площадь которых более 1000 квадратных метров. Помимо этого, федеральный Оперштаб сообщал о скором внедрении обязательных QR-кодов в транспорте и магазинах. Предполагается, что проверка QR-кодов будет проводиться при продаже билетов на международные и междугородние рейсы с даты, которую установит правительство. В настоящее время подготавливаются законопроекты. Власти Башкирии также прокомментировали и введение кодов в общественном транспорте.