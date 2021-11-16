Терпение, «носочки потеплее» и счет в 40 тысяч. Как начался отопительный сезон в Уфе

История о том, что жители дома № 21/1 по многострадальной улице Комсомольской в Уфе подготовили претензию к «БашРТС» аж на 3,5 миллиона рублей, стала достоянием СМИ несколько дней назад. Сообщается, что уфимцы хотят вернуть деньги, переплаченные ими за отопление за последние три года. По словам исполняющей обязанности старшей по дому Татьяны Глазьевой, которые приводит «Эхо Москвы в Уфе», раньше дом хоть и был оснащен прибором учета тепла, но жители платили по нормативу. Но когда прибор учета установили, суммы в квитанциях меньше не стали. Женщина полагает, что погрешность в работе общедомового счетчика тепла составляла 35-30%, из-за чего жители дома и переплатили за отопление, по их же расчетам, около 3,5 млн рублей.