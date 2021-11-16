Терпение, «носочки потеплее» и счет в 40 тысяч. Как начался отопительный сезон в Уфе

Вместе с наступлением очередных холодов в Башкирии традиционно начинается и настоящая «жара». Не только в квартирах, но и офисах компаний теплоснабжающих организаций, в интернете и на кухнях граждан, которые изучают платежки, в которых нередко указаны удивительные и малопонятные цифры.
В Уфе работают две основных теплоснабжающих организации — БашРТС и МУП УИС. Как правило, каждую зиму только первая становится в центре отопительной проблемы, становясь источником различных высказываний и предложений в сторону потребителей, которые воспринимают деятельность компании как абсурд. Только этой осенью в БашРТС недвусмысленно намекнули пенсионерам-должникам на переезд в жилье меньшей площади, предложили оплачивать услуги в рассрочку и даже предупреждали жителей многоквартирного дома о тройном скачке цен за тепло, а затем опровергли происходящее. В МУП УИС придерживаются другой тактики общения с разозленными потребителями — за этой компанией ничего подобного замечено пока не было.
Mkset изучил несколько конкретных проблем уфимцев, о которых они сообщили с начала текущего отопительного сезона, а также узнал у ресурсников, похож ли этот отопительный сезон на предыдущий, который запомнился жителям как проблемный и очень скандальный.
Холода в Уфу пришли как будто вновь неожиданно для всех — с осени жители атаковали соцсети и портал обращений к Хабирову с рассказами об отсутствии отопления в квартирах. Уфимка, проживающая в доме на Кольцевой, 88, жалуется на то, что в ее доме уже пятый месяц меняют крышу — из-за этого, по ее мнению, тепла в их доме даже близко не ощущается.
— Местный слесарь отказывается делать что-либо с тем, что батареи холодные. Моя семья вся болеет, дома мерзнем. Сыну пять лет, сопли и кашель постоянно. Муж ходит с температурой. У меня по утрам не дышит нос и побаливает горло. В ноябре мы сидим без отопления, а счета за него приходят приличные, — признается женщина на сайте электронной приемной властей республики.
В пресс-службе БашРТС корреспонденту Mkset в ответ на приведенное обращение сообщили, что отопительный сезон в Уфе для жилого фонда начался 25 сентября на основании постановления мэра Уфы Сергея Грекова.
— С момента официального начала отопительного сезона в Уфе БашРТС приступили к подаче тепла в соответствии с температурным графиком. Дом № 88 по улице Кольцевой был подключен к отоплению 25 сентября.БашРТС
В БашРТС также добавили, что им не поступали жалобы по этому дому, а «все параметры соответствуют нормативам». Также в БашРТС напомнили, что ресурсоснабжающие организации не могут повлиять на ситуацию, поскольку поставляют коммунальный ресурс в целом на дом, а не отдельно в каждую квартиру. В компании сослались на законодательство, согласно которому теплоснабжающие организации, в частности, ООО «БашРТС», отвечают за подачу ресурса до границ дома (п.5 ст. 15 ФЗ -190 «О теплоснабжении»).
— Регулировка температуры с учетом ситуации в каждой отдельно взятой квартире возможна только внутри дома силами управляющей компании. Управляющая организация должна отвечать за качество предоставляемых услуг внутри многоквартирного дома и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания жителей. В частности, речь идет о поддержании комфортной температуры в квартирах, — добавили в БашРТС
Следующее обращение в электронной приемной было адресовано непосредственно БашРТС, и в нем речь шла о перерасчете, который мы еще упомянем в материале.
— В апреле 2021 года по моему счету организацией БашРТС был сделан перерасчет по услуге «Отопление» в связи с неправильным начислением платы по площади квартиры. Ежемесячно в квитанции до октября 2021 года указывалось, что платить не надо. В неотапливаемые месяцы (май, июнь, июль, август) мне так же начислялась различная сумма переплаты и автоматически списывалась со счета (то есть эту сумму не надо было мне оплачивать).
В апреле 2021 года по моему счету организацией БашРТС был сделан перерасчет по услуге Отопление в связи с неправильным начислением платы по площади квартиры. Ежемесячно в квитанции до октября 2021 года указывалось, что платить не надо. В неотапливаемые месяцы (май, июнь, июль, август) мне так же начислялась различная сумма переплаты и автоматически списывалась со счета (то есть эту сумму не надо было мне оплачивать). Суммы переплаты за неотапливаемые месяцы составляли за май — 2376.26 руб., за июнь квитанция утеряна, июль — 802.15 руб., август — 802.15 руб., сентябрь — 545.95 руб.
Почему сумма переплаты распределена на месяцы, когда плата за отопление не начислялась в связи с тем, что был неотапливаемый сезон? Какой же это перерасчет, если сумма переплаты уходила на месяцы, когда не было отопления в квартире? Прошу провести проверку правильности перерасчета за отопление и обязать БашРТС перенести значения переплат за месяцы без отопления (май, июнь, июль, август) в месяцы отопительного периода, — негодует уфимец.
В пресс-службе БашРТС пояснили, что в апреле текущего года скорректировали площадь квартиры данного жильца. По данным ресурсника, по лицевому счету уфимца был произведен перерасчёт за отопление на сумму 4 873,18 руб.
— Сумма перерасчёта (возврата) вычитается из общего начисления за услуги ООО «БашРТС» (за ГВС и отопление), а не за отдельно взятую услугу. Соответственно, летом данная переплата покрывала начисления за горячее водоснабжение, — объяснили в БашРТС.
Уфимцы жалуются властям и на МУП УИС, однако по сравнению с БашРТС в адрес этой компании жалобы с осени можно пересчитать по пальцам, на многие из них уже даны подробные ответы. В пресс-службе МУП УИС Mkset сообщили, что с начала отопительного периода был ряд обращений о начислении платы за отопление по домам без общедомовых счетчиков, где расчеты ведутся по нормативу и площади. Таким образом, поскольку отопительный сезон 2021/2022 гг. был начат в конце сентября, то исходя из системы 1/8 восемь месяцев календарного года считаются отопительными, с сентября по апрель, либо с октября по май, пояснили в организации.
— Действующие правила не предусматривают возможность пересчета норматива и приведение его к количеству дней с момента подключения отопления в домах без ОДПУ (общедомовых приборов учета — прим.ред.). При этом следует обратить внимание на то, что если отопительный период будет продлен и закончится, например, 10 мая, то за период с 1 по 10 мая начисление за отопление производиться не будет, — пояснили в МУП УИС.
Важно заметить, что на предприятии подчеркнули, что по МКД с ОДПУ обращения по вопросам начисления платы за отопление не поступали.
Споры о начале отопительного сезона в 2021 году велись оживленно — и мэр Уфы, и глава Башкирии публично предлагали надеть теплые пижамы и шерстяные носки и потерпеть до начала октября, предупреждая, что если тепло дадут даже в последние дни сентября, платить за него придется сразу за весь месяц. Вопрос встал ребром — жители буквально завалили соцсети Хабирова с жалобами на замерзание в домах, и отопление все же дали.
В середине октября Станиславе Байрушиной пришла «платежка» за сентябрь, и она решила ее показать непосредственно на странице Радия Хабирова в соцсетях.
Отопление дали 27 сентября. Платежка пришла на 4500! Плюс за двоих детей на лечение из-за жуткого холода в квартире отдали 5000 рублей. Не надо мне только говорить об общедомовых счётчиках, у нас двухэтажный дом и не ставят его. Что теперь делать? Платить просто так? За что?! За холод и болеющих детей?!Станислава Байрушина
Примерно в то же время, а это была середина октября, уфимец Руслан Рахимов на своей странице в социальной сети опубликовал большой текст, в котором поднял системную проблему.
— Тарифы устанавливает Госкомитет РБ по тарифам, а монополист БашРТС только предоставляет услуги и начисляет платежи соответственно этим тарифам. Если такой тариф неподъемен для населения — то винить надо не БашРТС (если только они не мухлюют и не накручивают сверх меры), а Госкомитет — то есть орган власти. И нужно массово обращаться туда с просьбой или пересмотреть тарифы, или рассмотреть льготы для определенных категорий населения, — считает Руслан Рахимов.
Представитель БашРТС Ирина Попова в эфире телеканала БСТ попыталась объяснить, как жителям избежать долгов за отопление в Башкирии. Попова сообщила, что для жителей, которые не могут заплатить большую сумму за отопление, предусмотрена рассрочка.
Сократить плату мы не можем, нам надзорный орган подтвердил — «начисления корректны». На сегодняшний день законодатель устанавливает четкие рамки, когда ресурсник может предложить рассрочку для жителей.Ирина Попова
Прошлась Попова и по площади квартир пенсионеров, которым тяжело платить по счетам. «Мы сами выбираем, в какой квартире жить. Много пенсионеров звонили, живущих в трехкомнатных квартирах в 75 квадратных метров». Нет большой квартиры — нет проблем, услышали пенсионеры, которые из-за немаленькой жилплощади вдруг автоматом стали зажиточными.
Перечислять подобные истории и приводить громкие цитаты об отоплении, счетах и перерасчетах в Башкирии можно долго. Однако не так давно горячая отопительная история, казалось бы, достигла своего апогея, и проблема вроде как должна была исчезнуть. Чуть больше года назад, 18 января, под окнами Белого дома собрались уфимцы и активисты общественной организации «СТОП БашРТС». Ближе к концу оперативки правительства озлобленные горожане начали штурмовать здание. На такой отчаянный шаг уфимцев подтолкнули очередные счета за отопление, разосланные горожанам в январе 2021 года. Глава Башкирии Радий Хабиров после вышеназванных событий на оперативном совещании напомнил тогда еще профильному вице-премьеру Борису Беляеву, что проблема со счетами БашРТС возникает во второй раз.
— Третьего раза не будет, — резюмировал глава Башкирии в январе 2021 года.
История о том, что жители дома № 21/1 по многострадальной улице Комсомольской в Уфе подготовили претензию к «БашРТС» аж на 3,5 миллиона рублей, стала достоянием СМИ несколько дней назад. Сообщается, что уфимцы хотят вернуть деньги, переплаченные ими за отопление за последние три года. По словам исполняющей обязанности старшей по дому Татьяны Глазьевой, которые приводит «Эхо Москвы в Уфе», раньше дом хоть и был оснащен прибором учета тепла, но жители платили по нормативу. Но когда прибор учета установили, суммы в квитанциях меньше не стали. Женщина полагает, что погрешность в работе общедомового счетчика тепла составляла 35-30%, из-за чего жители дома и переплатили за отопление, по их же расчетам, около 3,5 млн рублей.
Чем закончится эта история — неизвестно, ведь отопительный сезон в самом разгаре. Так же неизвестно и то, сколько еще подобных историй произойдет до апреля/мая 2022 года, когда отопительный сезон подойдет к концу. Пока что истории в копилочку недовольства горожан продолжают сыпаться как из рога изобилия. Так, уфимка в социальных сетях оказалась шокирована счетом за коммуналку в октябре, в котором значилась сумма в 40 тысяч рублей. Кругленькая сумма по словам женщины оказалась результатом перерасчета.
Непонятно, откуда взялась сумма в 40 тысяч, хотя в прошлом месяце специально погасили всё. По телефону сотрудница долго юлила и не могла толком сформулировать, откуда такая сумма, путалась в своих же показаниях. Это полный бред, никак не могло ни при каких обстоятельствах набежать таких долгов. Тем более о них ни разу не упоминалось в предыдущих платежках.Александра Арсланова
Ответы негодующие граждане от ведомств получают, но далеко не всегда остаются довольны ими, ссылаясь на формальность «отписок» и на то, что в них гражданам попросту объясняют, что их недовольство необоснованно, и все неурядицы происходят абсолютно законно.
— Я получил ответ на мое письмо по тарифам БашРТС. Расчеты с формулами и коэффициентами. Это для чего мне? Меня грабят, а вы циферки выставляете — тебя грабят законно! Объясняю на пальцах — в домах с установленными приборами учета тепла хозяин квартиры с такой же площадью, как у меня, 41 кв.м, платит 8 месяцев 1900-2000 рублей в месяц. Это фактическое потребление — сколько счетчик накрутил, столько и заплатил. Объясните мне, какой-такой норматив превышает фактическое потребление в два раза — на 90%?
Я бы согласился, 5%-10%, ну даже 15% выше фактического! Ну не 90% же! Мимо моего дома проходит дорога, под ней теплотрасса. В этом году её вскрывали 10 раз! Каждый месяц! Говорю мужикам «поставьте мавзолей с дверью и ходите туда хоть по пять раз в день», а так дорога одна и ни проехать, ни пройти! Тут и 300% норматива не хватит покрыть это раздолбайство! Я не хочу за это платить! Есть указ президента России о постановке приборов учета и их поверке самими поставщиками услуг!
Почему Вы, надзорный орган, не требуете исполнения этого указа?! Направьте свои усилия на это, а не пишите мне отмазки! И меня не интересует цена вопроса, меня интересует фактическая цена услуги! , — опубликовал крик души уфимский пенсионер Загородников, обращаясь в Госкомитет Башкирии по тарифам.
Примечательно, что под гневным письмом обозначено четыре исполнителя, а планируемая дата ответа назначена аж на 6 декабря 2021 года.
Отопительный сезон закончится, но закончатся ли проблемы с начислениями — совсем другая история. Во всяком случае о том, что третьего раза не будет, жители Башкирии уже слышали. Mkset следит за развитием событий.