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Таролог-аферист из Подмосковья нагадал доверчивой женщине из Уфы на 800 тысяч рублей

16 ноября 2021, 15:16
Фото: 1mediainvest
16 ноября таинственную историю о онлайн-гаданиях, исцеляющих обрядах и ущербе в 800 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

С сентября женщина работала с аферистом, методично переводя суммы за эзотерические услуги, которые, стоит отметить начинались с совсем скромных, уточняется, что первый расклад на картах таро обошелся уфимке всего-то в 550 рублей. Однако в процессе “работы” предприимчивый гадатель диагностировал немало проблем в жизни клиентки и ее семьи. И вполне закономерно предложил ей на это раз уже целительские услуги, стоимость которых была существенно выше. При этом эзотерик выуживал из женщины и личные данные ее родственников, уверяя, что всем им необходима его магическая помощь.

Напуганная ловкачом женщина выполняла все указания картежника, который зашел совсем далеко и стал пугать страшными перспективами для всей семьи напуганной уфимки. Освобождением из пут мошенника для женщины стали иссякающие финансы, ненароком перекрыв аферисту поток изобилия она и вскрыла его истинное лицо – тут же целитель начал предлагать ей оформить кредит на оплату его услуг или же отнести в ломбард имеющиеся ценности. В этот момент колдовские чары спали с женщины и она отправилась к правоохранителям.

В МВД по Башкирии сообщили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Открытым остается вопрос, видел ли предприимчивый гадатель на картах, что ему вполне вероятно предстоит дальняя дорога в казенный дом?

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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