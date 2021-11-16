Таролог-аферист из Подмосковья нагадал доверчивой женщине из Уфы на 800 тысяч рублей

С сентября женщина работала с аферистом, методично переводя суммы за эзотерические услуги, которые, стоит отметить начинались с совсем скромных, уточняется, что первый расклад на картах таро обошелся уфимке всего-то в 550 рублей. Однако в процессе “работы” предприимчивый гадатель диагностировал немало проблем в жизни клиентки и ее семьи. И вполне закономерно предложил ей на это раз уже целительские услуги, стоимость которых была существенно выше. При этом эзотерик выуживал из женщины и личные данные ее родственников, уверяя, что всем им необходима его магическая помощь.