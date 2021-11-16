Танков много не бывает: самое мощное обновление тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

В начале ноября 2021 года в видеосервисе Wink на эксклюзивной основе стал доступен документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей». В нем с разных сторон показан феномен, стиль жизни и новая реальность, которые возникли с появлением World of Tanks. Фильм смотрится на одном дыхании, потому что за ним — уникальные сюжеты, которые возникли в виртуальном пространстве игры и вышли в реальный мир, включая трогательные личные истории. Всем «танкистам» видеосервис Wink дарит специальный бонус-код на четыре боевые задачи, за выполнение которых игроки получат отличные призы. Бонус-код можно активировать до 12 декабря 2021 года включительно, а чтобы его получить, нужно зайди на wink.ru и посмотреть фильм «Мир танков и людей» до конца и не позднее 1 декабря. Боевые задачи будут доступны для прохождения после активации кода до 3 января 2022 года включительно.