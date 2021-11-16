Стрелка из Казани Ильназа Галявиева признали вменяемым

Стрелок, убивший девять человек 11 мая в казанской гимназии №175, прошел экспертизу в психиатрической больнице №6 города Санкт-Петербурга. Экспертиза закончилась 13 ноября.
Специалисты уверены, что несмотря на "крики Бога", Галявиев отдавал отчет своим действиям во время подготовки нападения и атаки на школу. Изначально экспертиза проводилась в Москве, однако позже он был переведен в Санкт-Петербург.
В июле в СМИ появилась информация о том, что эксперты из центра имени Сербского признали стрелка невменяемым, однако Следственный комитет эту информацию опроверг.