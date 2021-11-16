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Стрелка из Казани Ильназа Галявиева признали вменяемым

16 ноября 2021, 07:37
Фото: 1mediainvest.ru
Стрелка, убившего девять человек в казанской школе признали вменяемым. Экспертиза проходила два раза.

Стрелок, убивший девять человек 11 мая в казанской гимназии №175, прошел экспертизу в психиатрической больнице №6 города Санкт-Петербурга. Экспертиза закончилась 13 ноября.

Специалисты уверены, что несмотря на "крики Бога", Галявиев отдавал отчет своим действиям во время подготовки нападения и атаки на школу. Изначально экспертиза проводилась в Москве, однако позже он был переведен в Санкт-Петербург.

В июле в СМИ появилась информация о том, что эксперты из центра имени Сербского признали стрелка невменяемым, однако Следственный комитет эту информацию опроверг.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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