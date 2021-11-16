Россельхозбанк проведёт большую распродажу товаров на маркетплейсе Своё Фермерство

Первую масштабную распродажу на Своё Фермерство мы провели год назад. Участниками Чёрной пятницы 2020 года стали лидеры сельскохозяйственного машиностроения, выставившие на маркетплейсе популярные модели тракторов со скидками. В этом году мы пошли дальше и пригласили к участию в Черной пятнице поставщиков маркетплейса во всех товарных категориях. Период распродаж - это прекрасная возможность для пользователей маркетплейса приобрести действительно нужные товары для сельского хозяйства со значительным дисконтом, а отсутствие комиссий со стороны маркетплейса и возможность заключить сделку напрямую с поставщиком сделают процесс покупки еще проще, – отметила руководитель центра финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова