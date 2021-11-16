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Радий Хабиров освободил Эльмиру Туканову от должности главы Госкомтуризма Башкирии

16 ноября 2021, 07:28
Фото: glavarb.ru
Туканова занимала должность председателя 9 месяцев, а именно с 15 февраля. Исполняющим обязанности назначен первый зампред Госкомтуризма Ринат Фаткуллин, сообщается в указе Главы.

Известно, что Эльмира Туканова покинула пост главы председателя госкомитета по туризму. Так, соответствующий указ был подписан Радием Хабировым, а исполняющим обязанности председателя назначен ее первый зам Ринат Фаткуллин.

Напомним, что о назначении Эльмиры Тукановой стало известно 15 февраля этого года, когда Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании представил ее правительству и отметил, что Туканова имеет большой опыт продвижения туризма и заявил, что на должность председателя Госкомтуризма они «искали такого человека».

Тогда Эльвира Туканова заняла место Салавата Нафикова, который в свою очередь занимал данный пост около 6 месяцев, а именно с июля прошлого года.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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