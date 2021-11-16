Радий Хабиров освободил Эльмиру Туканову от должности главы Госкомтуризма Башкирии

Известно, что Эльмира Туканова покинула пост главы председателя госкомитета по туризму. Так, соответствующий указ был подписан Радием Хабировым, а исполняющим обязанности председателя назначен ее первый зам Ринат Фаткуллин.
Напомним, что о назначении Эльмиры Тукановой стало известно 15 февраля этого года, когда Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании представил ее правительству и отметил, что Туканова имеет большой опыт продвижения туризма и заявил, что на должность председателя Госкомтуризма они «искали такого человека».
Тогда Эльвира Туканова заняла место Салавата Нафикова, который в свою очередь занимал данный пост около 6 месяцев, а именно с июля прошлого года.