Радий Хабиров освободил Эльмиру Туканову от должности главы Госкомтуризма Башкирии

Напомним, что о назначении Эльмиры Тукановой стало известно 15 февраля этого года, когда Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании представил ее правительству и отметил, что Туканова имеет большой опыт продвижения туризма и заявил, что на должность председателя Госкомтуризма они «искали такого человека».