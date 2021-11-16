При пожаре в уфимской 13-этажке погибла женщина

Сегодня, 16 ноября, буквально несколько часов назад в ГУ МЧС по Башкирии поступило тревожное сообщение – горит квартира в многоквартирном доме в конце проспекта Октября. Пожарные оперативно выехали на место, где сразу установили, что горит двухкомнатная квартира на 7 этаже 13-этажного дома.
Жители дома были эвакуированы, однако в процессе тушения пожара спасатели обнаружили бездыханное тело женщины, находившимся на месте происшествия медикам оставалось лишь констатировать её смерть.
Пожар потушили на площади 4 квадратных метра, однако причины и обстоятельства произошедшего будет устанавливать следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.