При пожаре в уфимской 13-этажке погибла женщина

Сегодня, 16 ноября, буквально несколько часов назад в ГУ МЧС по Башкирии поступило тревожное сообщение – горит квартира в многоквартирном доме в конце проспекта Октября. Пожарные оперативно выехали на место, где сразу установили, что горит двухкомнатная квартира на 7 этаже 13-этажного дома.