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При пожаре в уфимской 13-этажке погибла женщина

16 ноября 2021, 13:07
Фото: 1mediainvest
16 ноября пожар произошел в двухкомнатной квартире по адресу проспект Октября, 180, к сожалению при тушении спасатели обнаружили бездыханное тело женщины, сообщили в МЧС по Башкирии.

Сегодня, 16 ноября, буквально несколько часов назад в ГУ МЧС по Башкирии поступило тревожное сообщение – горит квартира в многоквартирном доме в конце проспекта Октября. Пожарные оперативно выехали на место, где сразу установили, что горит двухкомнатная квартира на 7 этаже 13-этажного дома.

Жители дома были эвакуированы, однако в процессе тушения пожара спасатели обнаружили бездыханное тело женщины, находившимся на месте происшествия медикам оставалось лишь констатировать её смерть.

Пожар потушили на площади 4 квадратных метра, однако причины и обстоятельства произошедшего будет устанавливать следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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