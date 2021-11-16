Политолог Бальбек: На Украине отсутствует стабильность

Политолог говорит, что на данный момент времени, в Украине отсутствует стабильность. А Арестович является примером того, как несколько человек способны создать дополнительную нагрузку на бюджет и взбудоражить настроение в обществе. Военные не могут делиться своими планами с внештатным советником, даже если он от президента. Арестович не может знать, что они задумали. Об этом информирует RT.