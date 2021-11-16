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Политолог Бальбек: На Украине отсутствует стабильность

16 ноября 2021, 15:51
Фото: pixabay.com
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал слова внештатного советника главы офиса президента касаемо вопросов стратегических коммуникаций в области национальной безопасности и обороны Украины Алексея Арестовича о том, что Украина имеет девять сценариев обороны в случае российской агрессии.

Политолог говорит, что на данный момент времени, в Украине отсутствует стабильность. А Арестович является примером того, как несколько человек способны создать дополнительную нагрузку на бюджет и взбудоражить настроение в обществе. Военные не могут делиться своими планами с внештатным советником, даже если он от президента. Арестович не может знать, что они задумали. Об этом информирует RT.

Он считает, что Арестович сделал такое заявление, чтобы увидеть свою фамилию в заголовках СМИ. В связи с этим, мы видим абсолютно некомпетентного человека, представляющего интересы украинской элиты.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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