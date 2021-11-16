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«Не прощу государству, хотя горжусь им»: родители Чанышевой высказались о ее аресте

16 ноября 2021, 07:22
Фото: Владимир Воронин
Айрат и Людмила Чанышевы признались, что соратница Навального не любила говорить о работе дома. По словам родителей, они всегда хотели, чтобы Лилия работала на обычной работе и занималась семьей.

Родители арестованного экс-координатора Штаба* Навального в Уфе Лилии Чанышевой выразили свое мнение по поводу ее деятельности и ареста.

Напомним, что в отношении Лилии Чанышевой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ. Отметим, что о возбуждении дела стало известно 9 ноября, когда в Уфе проходили массовые обыски у экс-активистов уфимского Штаба Навального (признан в России экстремистской организацией). Уже 10 ноября Кировский суд Уфы избрал меру пресечения для Лилии Чанышевой в виде заключения под стражу до 9 января. Сообщалось, что в ближайшее время женщину должны этапировать в московское СИЗО № 6. 15 ноября стало известно, что адвокаты Воронин и Макаренко подали на апелляцию на ее арест, сообщил в соцсетях сам Владимир Воронин.

Мама Лилии Татьяна Николаевна призналась журналисту «Новой газеты» в том, что ее дочь с детства любила «быть везде первой». Ее отец Айрат Хусаинович считает, что на работу в штаб* его дочь переманили «московские друзья». Активную деятельность родители заметили за Лилией с 2013 года, когда Чанышева пошла наблюдателем на выборы.

— Я относился негативно к ее работе там. Хотя она нам в общем подчинялась, характер у нее жесткий, и вот в этом она нас не послушалась. <…> Я мечтал, чтобы она работала [на нормальной работе], имела мужа, семью, детей. А тут ни семьи, ни мужа, — говорит отец Чанышевой Айрат Хусаинович.

По словам родителей Чанышевой, они читали о дочери в интернете, «как она выводит коррупционеров на чистую воду». Отец Чанышевой сравнил свою дочь с правозащитницей Людмилой Алексеевой, подчеркнув, что Лилия занималась «тем же самым», «а республике своей, может, и больше пользы принесла».

Родители активистки признались, что обсуждали политику только на кухне перед телевизором, добавив, что довольны политикой Путина и поддерживают курс.

Я считаю, что [в произошедшем с дочерью] виноват Навальный. Он это дело затеял, а за ним тянутся девчонки беременные. Навальный боролся против государства, а Лиля против государства не боролась, просто — с недостатками, заявил «Новой» Айрат Чанышев.

— Беременную женщину [арестовывают] за прошлое, хотя у нее и вообще никакого экстремизма не было, — говорит отец Чанышевой. <…> Но какой экстремизм в борьбе с коррупцией? Как так? Значит, эти коррупционеры эту статью сделали, чтобы неповадно было остальным. Я так думаю.

Говоря о положении Чанышевой, Айрат Хусаинович добавил: «Если что-нибудь случится с плодом моей дочери, я до конца своей жизни не прощу этого нашему государству, хотя я и горжусь им».

*«Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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