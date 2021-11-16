«Не прощу государству, хотя горжусь им»: родители Чанышевой высказались о ее аресте

— Я относился негативно к ее работе там. Хотя она нам в общем подчинялась, характер у нее жесткий, и вот в этом она нас не послушалась. <…> Я мечтал, чтобы она работала [на нормальной работе], имела мужа, семью, детей. А тут ни семьи, ни мужа, — говорит отец Чанышевой Айрат Хусаинович.