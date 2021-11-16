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На озере в Свердловской области нашли труп жителя Башкирии с камнями в рюкзаке

16 ноября 2021, 13:02
Фото: 1mediainvest.ru
Труп молодого человека обнаружили на озере Балмык. К телу 22-летнего молодого человека был привязан рюкзак, набитый камнями.

В Свердловской области на озере Балтым обнаружили труп 22-летнего уроженца Башкирии. Сообщается, что к телу был привязан рюкзак с камнями. Тело обнаружили еще летом 2021 года, однако только сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

В ведомстве рассказали, что телесные повреждения на теле установить не удалось. Судмедэксперт не смог дать заключение из-за «имевшихся резких гнилостных изменений» трупа.

Следователи сообщили, что погибший ранее не был судим. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, для чего погибший приехал в Свердловскую область и с кем он мог там контактировать.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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