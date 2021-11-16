На озере в Свердловской области нашли труп жителя Башкирии с камнями в рюкзаке

В Свердловской области на озере Балтым обнаружили труп 22-летнего уроженца Башкирии. Сообщается, что к телу был привязан рюкзак с камнями. Тело обнаружили еще летом 2021 года, однако только сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
В ведомстве рассказали, что телесные повреждения на теле установить не удалось. Судмедэксперт не смог дать заключение из-за «имевшихся резких гнилостных изменений» трупа.
Следователи сообщили, что погибший ранее не был судим. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, для чего погибший приехал в Свердловскую область и с кем он мог там контактировать.