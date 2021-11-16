Министерство финансов РФ досрочно перевыполнило план по доходам

За 2 месяца до Нового года правительственному ведомству удалось перевыполнить план на 109%. Большую часть прибыли при этом принесли продажи нефти, сборы НДС из-за восстановления прежних оборотов бизнеса и наращивание импорта. Помимо этого, повлияла покупка Сбера у ЦБ контрольного пакета акций за 200 млрд рублей, а также оплата штрафа «Норникелем» за разлив топлива под Норильском. Компания заплатила порядка 146 млрд рублей.