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Министерство финансов РФ досрочно перевыполнило план по доходам

16 ноября 2021, 04:48
Фото: pixabay.com
Минфину РФ удалось перевыполнить план по доходам, превзойдя профицит федерального бюджета за отметку в 2 трлн рублей.

По информации 360tv.ru, в этом году на бюджет страны повлияли цены на топливо, а также восстановление многих сфер бизнеса и поставок из-за рубежа с начала пандемии.

Отмечается, что расходы при этом оказались не настолько значительными, несмотря на финансовую помощь населению в пандемийный период. Доля расходов в этом году составила 73%.

За 2 месяца до Нового года правительственному ведомству удалось перевыполнить план на 109%. Большую часть прибыли при этом принесли продажи нефти, сборы НДС из-за восстановления прежних оборотов бизнеса и наращивание импорта. Помимо этого, повлияла покупка Сбера у ЦБ контрольного пакета акций за 200 млрд рублей, а также оплата штрафа «Норникелем» за разлив топлива под Норильском. Компания заплатила порядка 146 млрд рублей.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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