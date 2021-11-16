Министерство финансов РФ досрочно перевыполнило план по доходам

По информации 360tv.ru, в этом году на бюджет страны повлияли цены на топливо, а также восстановление многих сфер бизнеса и поставок из-за рубежа с начала пандемии.
Отмечается, что расходы при этом оказались не настолько значительными, несмотря на финансовую помощь населению в пандемийный период. Доля расходов в этом году составила 73%.
За 2 месяца до Нового года правительственному ведомству удалось перевыполнить план на 109%. Большую часть прибыли при этом принесли продажи нефти, сборы НДС из-за восстановления прежних оборотов бизнеса и наращивание импорта. Помимо этого, повлияла покупка Сбера у ЦБ контрольного пакета акций за 200 млрд рублей, а также оплата штрафа «Норникелем» за разлив топлива под Норильском. Компания заплатила порядка 146 млрд рублей.