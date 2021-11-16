Минеева: Индустрия торговых центров в период пандемии была близка к дефолту

В некоторых областях Российской Федерации с середины октября был введен запрет на посещение торговых центров невакцинированным. Шакиров отметил, что посещаемость торговых центров и, соответственно, доход арендаторов после ввода ограничений снизились на 60–80%. Дальнейшее ведение бизнеса в таких условиях без государственной поддержки невозможно, заключил президент Союза торговых центров. Обращение к президенту подписали представители сотни ТЦ, которые просят включить в перечень пострадавших от пандемии отраслей «Аренду и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества», а также отменить для торговых центров налог на имущество в период пандемии, возместить ранее выплаченные налоги за время простоя в 2020 и 2021 годах и заморозить для них проценты по кредитам на время действия ограничений. Шакиров уверен, что данные меры помогут торговым центрам пережить трудные времена и при этом сохранить около четырех миллионов рабочих мест.