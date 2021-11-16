Минеева: Индустрия торговых центров в период пандемии была близка к дефолту

По ее словам, индустрия ТЦ не вошла ни в один пакет мер поддержки, хотя от пандемии пострадала едва ли не в наибольшей степени. И даже теперь число посетителей торговых центров отстает от докризисных показателей примерно на четверть. А в период нерабочих дней потери выручки арендаторов площадей составили более чем 10 млрд рублей. Таким образом, отрасли необходима продуманная, системная поддержка, констатировала Минеева. Об этом сообщает kommersant.ru.
В письме, составленном на имя президента РФ Владимира Путина, Булат Шакиров просит главу государства признать отрасль пострадавшей из-за нерабочих дней и введения посещений по QR-коду. Союз торговых центров включает в себя порядка пятисот ТЦ. Ранее их владельцы не получали поддержку от властей, поскольку эта индустрия не вошла в список пострадавших отраслей.
В некоторых областях Российской Федерации с середины октября был введен запрет на посещение торговых центров невакцинированным. Шакиров отметил, что посещаемость торговых центров и, соответственно, доход арендаторов после ввода ограничений снизились на 60–80%. Дальнейшее ведение бизнеса в таких условиях без государственной поддержки невозможно, заключил президент Союза торговых центров. Обращение к президенту подписали представители сотни ТЦ, которые просят включить в перечень пострадавших от пандемии отраслей «Аренду и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества», а также отменить для торговых центров налог на имущество в период пандемии, возместить ранее выплаченные налоги за время простоя в 2020 и 2021 годах и заморозить для них проценты по кредитам на время действия ограничений. Шакиров уверен, что данные меры помогут торговым центрам пережить трудные времена и при этом сохранить около четырех миллионов рабочих мест.
Отмечается, что с 1 февраля будущего года и ориентировочно до 1 июня российские власти планируют внедрить QR-коды по всей стране. В этом случае граждане получат возможность посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе и рестораны и прочие места массового нахождения людей, а также летать на самолете или путешествовать на поезде дальнего следования по предъявлению документа о вакцинации или перенесенном заболевании либо медотвода.