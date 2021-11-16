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Мэрия Уфы отказалась от использования песка во избежание гололеда зимой

16 ноября 2021, 12:13
Фото: ufacity.info
Вместо песка, который, по словам администрации, весной убирали еще месяц, дороги будут обрабатывать реагентом, сообщил мэр города Сергей Греков.

Так, использование песчаной смеси для борьбы с гололедом будет сводиться к минимуму. Как заявил на оперативном совещании в администрации города Сергей Греков, весной от песка на дорогах избавлялись еще месяц. Теперь же вместо него тротуары будут обрабатывать реагентом «Бионорд».

— Будем пользоваться реагентом «Бионорд». Мы приняли такое решение потому, что этой весной мы месяц убирали тот песок, который рассыпали зимой. Это пыль, грязь, — заявил градоначальник.

Отмечается, что указанный реагент безопасен и даже в случае попадания его на газон никаких последствий быть не должно.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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