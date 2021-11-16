Мэрия Уфы отказалась от использования песка во избежание гололеда зимой

Так, использование песчаной смеси для борьбы с гололедом будет сводиться к минимуму. Как заявил на оперативном совещании в администрации города Сергей Греков, весной от песка на дорогах избавлялись еще месяц. Теперь же вместо него тротуары будут обрабатывать реагентом «Бионорд».