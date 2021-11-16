Мэрия Уфы отказалась от использования песка во избежание гололеда зимой

Так, использование песчаной смеси для борьбы с гололедом будет сводиться к минимуму. Как заявил на оперативном совещании в администрации города Сергей Греков, весной от песка на дорогах избавлялись еще месяц. Теперь же вместо него тротуары будут обрабатывать реагентом «Бионорд».
— Будем пользоваться реагентом «Бионорд». Мы приняли такое решение потому, что этой весной мы месяц убирали тот песок, который рассыпали зимой. Это пыль, грязь, — заявил градоначальник.
Отмечается, что указанный реагент безопасен и даже в случае попадания его на газон никаких последствий быть не должно.