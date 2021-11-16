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Медицинские инспекторы будут ужесточать контроль в школах Башкирии из-за COVID-19

16 ноября 2021, 07:21
Фото: 1mediainvest.ru
Радий Хабиров поручил ужесточить контроль в школах из-за участившихся случаев распространения коронавируса. Министр науки и образования в ответ заявил, что уже сейчас разработан четкий алгоритм действий.

Глава республики Радий Хабиров поручил ужесточить доступ школьников на занятия из-за увеличившихся случаев распространения коронавируса. Поручение он адресовал министру науки и образования Айбулату Хажину во время оперштаба.

- Я вас просил, чтобы в первые дни медицинские инспекторы работали, родительские собрания провести, чтобы ребенок при малейшем недомогании сидел дома, — подчеркнул глава республики.

Айбулат Хажин в ответ заявил, что на данный момент во всех образовательных учреждениях разработан и действует четкий алгоритм действий, если кому-то из учеников не здоровится. Этот алгоритм был разослан по всем школьным чатам, включая родительские.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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