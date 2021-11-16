Медицинские инспекторы будут ужесточать контроль в школах Башкирии из-за COVID-19

Глава республики Радий Хабиров поручил ужесточить доступ школьников на занятия из-за увеличившихся случаев распространения коронавируса. Поручение он адресовал министру науки и образования Айбулату Хажину во время оперштаба.
- Я вас просил, чтобы в первые дни медицинские инспекторы работали, родительские собрания провести, чтобы ребенок при малейшем недомогании сидел дома, — подчеркнул глава республики.
Айбулат Хажин в ответ заявил, что на данный момент во всех образовательных учреждениях разработан и действует четкий алгоритм действий, если кому-то из учеников не здоровится. Этот алгоритм был разослан по всем школьным чатам, включая родительские.