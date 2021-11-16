К цифровой платформе МСП подключится инфраструктура поддержки бизнеса

Как сообщает tass.ru, в министерстве рассказали, что в цифровую платформу интегрируют профили центров поддержки предпринимательства, инжиниринговых и инновационных центров, а также других организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП. Это должно помочь типизировать и стандартизировать их работу, повысить доступность услуг для начинающих и опытных предпринимателей.
Отмечается, что цифровая платформа МСП создается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Она должна проактивно предлагать услуги и меры поддержки, которые нужны именно в данный период развития компании.
Платформа разрабатывается Корпорацией МСП в рамках исполнения поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова. В нее уже интегрированы данные московских, томских, свердловских и новосибирских организаций. Вскоре к платформе подключатся еще восемь регионов.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил о том, что будет проводиться комплексный анализ действующих мер поддержки и усовершенствование системы мониторинга и контроля оказания услуг предпринимателям и самозанятым для повышения качества их работы.
“Это один из планируемых элементов формирования государственной клиентоориентированности", - отметил он.