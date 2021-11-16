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К цифровой платформе МСП подключится инфраструктура поддержки бизнеса

16 ноября 2021, 11:20
Фото: pixabay.com
Инфраструктура поддержки МСП в регионах подключится к цифровой платформе, создаваемой в рамках профильного национального проекта. Представители Минэкономразвития России сообщили, что таким образом удастся стандартизировать деятельность бизнеса и повысить доступность услуг для начинающих предпринимателей.

Как сообщает tass.ru, в министерстве рассказали, что в цифровую платформу интегрируют профили центров поддержки предпринимательства, инжиниринговых и инновационных центров, а также других организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП. Это должно помочь типизировать и стандартизировать их работу, повысить доступность услуг для начинающих и опытных предпринимателей.

Отмечается, что цифровая платформа МСП создается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Она должна проактивно предлагать услуги и меры поддержки, которые нужны именно в данный период развития компании.

Платформа разрабатывается Корпорацией МСП в рамках исполнения поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова. В нее уже интегрированы данные московских, томских, свердловских и новосибирских организаций. Вскоре к платформе подключатся еще восемь регионов.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил о том, что будет проводиться комплексный анализ действующих мер поддержки и усовершенствование системы мониторинга и контроля оказания услуг предпринимателям и самозанятым для повышения качества их работы.

“Это один из планируемых элементов формирования государственной клиентоориентированности", - отметил он.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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