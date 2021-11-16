К цифровой платформе МСП подключится инфраструктура поддержки бизнеса

Как сообщает tass.ru, в министерстве рассказали, что в цифровую платформу интегрируют профили центров поддержки предпринимательства, инжиниринговых и инновационных центров, а также других организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП. Это должно помочь типизировать и стандартизировать их работу, повысить доступность услуг для начинающих и опытных предпринимателей.