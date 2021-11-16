Динар Гильмутдинов рассказал о том, по чьей вине погибают дети на дорогах Башкирии

Депутат государственной думы, бывший глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о том, почему в регионе сократилось количество ДТП с участием пьяных водителей, но увеличилось число пострадавших детей на дорогах.
Только за этот год в республике выявлено около 300 случаев ДТП. Более 60 человек погибло, около 400 травмировано.
— По количеству ДТП с пьяными водителями у нас идет сокращение. Я слежу за статистикой и разговариваю со своими коллегами на федеральном уровне. Еще в 2006 году мы задержали более 70 тысяч пьяных водителей, и с каждым годом статистика только улучшается. Здесь играет роль профилактика и средства массовой информации, пропаганда, социальная реклама, особенно по телевидению и радио, — рассказал Гильмутдинов.
Динар Гильмутдинов подчеркнул, что количество ДТП по вине детей-пешеходов уменьшается из-за проведенных профилактических работ в школах и садах.
— Чаще всего дети погибают в качестве пассажиров. Практически 85% погибают из-за вины старшего поколения. Пока мы не начнем менять сознание старших, ситуация не изменится. Люди должны понять, что надо соблюдать правила не для сотрудников МВД, а для себя и своих близких, — объяснил депутат.
Гильмутдинов также сообщил, что количество ДТП с участием детей увеличивается в периоды локдаунов, когда дети не ходят в школы.
Депутат также рассказал, от чего происходит хамство на дорогах со стороны водителей.
— Инспектору сложно доказать какие-то моменты. Водитель может разговаривать по телефону, а потом его просто убрать как-будто ничего не было. Сейчас мы разрабатываем доказательную базу, мы должны отработать этот момент. Есть, например, саксонское и английское право, где не сотрудник полиции должен доказывать вину водителя, а водитель должен доказывать свою невиновность. Будем стараться это искоренять, — подчеркнул Гильмутдинов.
Экс-глава ГИБДД Башкирии также считает, что должен слышать свой народ и выполнять их наказы. По его словам, как раз этими вещами он и старается заниматься.