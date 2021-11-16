Динар Гильмутдинов рассказал о том, по чьей вине погибают дети на дорогах Башкирии

— По количеству ДТП с пьяными водителями у нас идет сокращение. Я слежу за статистикой и разговариваю со своими коллегами на федеральном уровне. Еще в 2006 году мы задержали более 70 тысяч пьяных водителей, и с каждым годом статистика только улучшается. Здесь играет роль профилактика и средства массовой информации, пропаганда, социальная реклама, особенно по телевидению и радио, — рассказал Гильмутдинов.