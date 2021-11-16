Чанышева, ковид и назначение главы аппарата правительства. Итоги дня в Башкирии

ОНК Башкирии проверила условия содержания сторонницы Алексея Навального Чанышевой в СИЗО Уфы. Чанышева пожаловалась на некачественное питание в СИЗО, однако по данным а обед подавалась суп-лапша с куриной рубленой мякотью, каша гречневая с куриной котлетой в панировке, салат из свежей капусты с морковью и огурцом, хлеб белый, на выбор компот и черный чай. На ужин приготовлены тефтели рыбные филейные, картофельное пюре на молоке и сливочном масле, салат из свежей капусты с морковью и огурцом, хлеб белый, на выбор компот и черный чай. В свою очередь напомним о том, что на выходных Mkset опубликовал беседу с бывшей арестанткой СИЗО и матерью девушки, которая находится в СИЗО и сейчас. А еще родители Лилии Чанышевой дали интервью Новой газете.