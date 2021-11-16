Чанышева, ковид и назначение главы аппарата правительства. Итоги дня в Башкирии

День начался с известия о том, что в Башкирии с 1 декабря гостиницы будут принимать постояльцев только по QR-коду. Заселиться в гостиницы Башкирии можно будет только привитым, переболевшим коронавирусом в течение 6 месяцев, а также тем, кто имеет медотвод (но лишь при наличии отрицательного ПЦР).
ОНК Башкирии проверила условия содержания сторонницы Алексея Навального Чанышевой в СИЗО Уфы. Чанышева пожаловалась на некачественное питание в СИЗО, однако по данным а обед подавалась суп-лапша с куриной рубленой мякотью, каша гречневая с куриной котлетой в панировке, салат из свежей капусты с морковью и огурцом, хлеб белый, на выбор компот и черный чай. На ужин приготовлены тефтели рыбные филейные, картофельное пюре на молоке и сливочном масле, салат из свежей капусты с морковью и огурцом, хлеб белый, на выбор компот и черный чай. В свою очередь напомним о том, что на выходных Mkset опубликовал беседу с бывшей арестанткой СИЗО и матерью девушки, которая находится в СИЗО и сейчас. А еще родители Лилии Чанышевой дали интервью Новой газете.
В нынешних реалиях ни один день не обходится без новостей о коронавирусе. Сегодня стало известно о том, что Минздрав будет аннулировать сертификаты прививок гражданам, которые заболели ковидом. А еще в Минздраве Башкирии озвучили, кто может получить постоянный медотвод от вакцины, а еще в Минздраве Башкирии рассказали о том, кому нужны анализы перед вакцинацией от COVID-19. Есть весточка и от Роспотребнадзора – выяснилось, что тест на ковид следует делать на 12 день после контакта с заболевшим.
Стрелок, убивший девять человек 11 мая в казанской гимназии №175, прошел экспертизу в психиатрической больнице №6 города Санкт-Петербурга. Экспертиза закончилась 13 ноября, он признан вменяемым. Специалисты считают, что Галявиев отдавал отчет своим действиям во время подготовки нападения и атаки на школу.
Печально известный долгострой в Уфе, более известный как «дом смерти» обнесли забором, за все время его простоя там неоднократно происходили несчастные случаи. На ответственного за площадку директора «Луч» заведено уголовное дело, которое было передано в суд.
Не обошлось сегодня и без назначений, экс-главу Ишимбайского района назначили руководителем аппарата правительства Башкирии. Азамат Абдрахманов накануне покинул пост главы Ишимбайского района и почти сразу занял вакантное место руководителя Аппарата правительства Башкирии.
Завершился день на весьма неприятной ноте, выяснилось, что в Казани 11 студентов отравились суррогатным алкоголем, 10 из них уроженцы Башкирии.