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10 студентов из Стерлитамака отравились суррогатным алкоголем в Казани

16 ноября 2021, 14:53
Фото: 1mediainvest
15 ноября стало известно об очередном массовом отравлении некачественным алкоголем, от которого на этот раз в средней и тяжелой степени пострадала группа студентов, сообщило издание Inkazan.

Инцидент произошел 15 ноября. В пресс-службе регионального следкома сообщили об отравлении метанолом 11 человек в возрасте от 18 до 22 лет, их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Также в татарстанском ведомстве сообщили и о возбужденном уголовном деле по статье о производстве и сбыте товаров и продукции, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Известно, что компания студентов из семи парней и восьми девушек отмечали день рождения одного из них в арендованном коттедже в поселке Салмачи. Как сообщает телеграм-канал Mash-Batash, большая часть ребят, 10 человек из 11-ти, являются студентами из Стерлитамака. Сообщается и то, что пятью литрами водки студенты разжились за 1500 рублей.

На тусу парни решили взять водку в пятилитровке у поставщика – Рината Х.. Они брали у него напитки и раньше: бутлегер встречался с клиентами вечером у метро Mash-Batash

По сообщению телеграм-канала, ночью 20-летней Насте П. стало хуже всех.

Паника, тошнота, защемило руку, она не могла говорить. Под утро вызвали медиков. Сейчас девушка в коме, друзья думают, что ей хуже всех, потому что у неё одна почка. В больнице остаются ещё двое человек — Дарья П. и Мадина Х.. У каждого члена компании в крови нашли метанол. Mash-Batash

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщали, что ведомство займется проверкой, однако все надзорные действия будет осуществлять столичная прокуратура. На данный момент дело об отравлении студентов Казани взято на особый контроль прокуратурой региона.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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