10 студентов из Стерлитамака отравились суррогатным алкоголем в Казани

Инцидент произошел 15 ноября. В пресс-службе регионального следкома сообщили об отравлении метанолом 11 человек в возрасте от 18 до 22 лет, их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Также в татарстанском ведомстве сообщили и о возбужденном уголовном деле по статье о производстве и сбыте товаров и продукции, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
Известно, что компания студентов из семи парней и восьми девушек отмечали день рождения одного из них в арендованном коттедже в поселке Салмачи. Как сообщает телеграм-канал Mash-Batash, большая часть ребят, 10 человек из 11-ти, являются студентами из Стерлитамака. Сообщается и то, что пятью литрами водки студенты разжились за 1500 рублей.
На тусу парни решили взять водку в пятилитровке у поставщика – Рината Х.. Они брали у него напитки и раньше: бутлегер встречался с клиентами вечером у метро Mash-Batash
По сообщению телеграм-канала, ночью 20-летней Насте П. стало хуже всех.
Паника, тошнота, защемило руку, она не могла говорить. Под утро вызвали медиков. Сейчас девушка в коме, друзья думают, что ей хуже всех, потому что у неё одна почка. В больнице остаются ещё двое человек — Дарья П. и Мадина Х.. У каждого члена компании в крови нашли метанол. Mash-Batash
В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщали, что ведомство займется проверкой, однако все надзорные действия будет осуществлять столичная прокуратура. На данный момент дело об отравлении студентов Казани взято на особый контроль прокуратурой региона.