10 студентов из Стерлитамака отравились суррогатным алкоголем в Казани

Инцидент произошел 15 ноября. В пресс-службе регионального следкома сообщили об отравлении метанолом 11 человек в возрасте от 18 до 22 лет, их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Также в татарстанском ведомстве сообщили и о возбужденном уголовном деле по статье о производстве и сбыте товаров и продукции, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.