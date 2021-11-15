Жители Башкирии заплатят 5 млн рублей за незаполнение анкеты вернувшихся из-за рубежа

Говоря о эпидемиологической ситуации в регионе с коронавирусом и не только, глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак сообщила и о структуре заболеваемости коронавирусом, заявив, что стабилизировался показатель завозных случаев, теперь он составляет 0,4-0,5%.
Говоря о завозных случаях необходимо упомянуть, что сообщила чиновница и о том, Роспотребнадзор Башкирии составил 668 протоколов в отношении жителей республики, которые вернулись из-за границы и не заполнили анкету на сайте Госуслуг. Общая сумма штрафа составила 5 миллионов рублей.