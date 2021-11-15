Жители Башкирии заплатят 5 млн рублей за незаполнение анкеты вернувшихся из-за рубежа

Говоря о эпидемиологической ситуации в регионе с коронавирусом и не только, глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак сообщила и о структуре заболеваемости коронавирусом, заявив, что стабилизировался показатель завозных случаев, теперь он составляет 0,4-0,5%.