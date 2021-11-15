В Уфе на всех стоячих водоемах установили аншлаги, запрещающие выходить на лед

14 ноября все стоячие водоемы Уфы, озера и пруды, а также река Белая обзавелись яркими предупреждающими знаками-аншлагами, нацеленными на предупреждение несчастных случаев на воде, которая только начинает затягиваться льдом.
В УГЗ Уфы с сожалением подчеркивают хрупкость не только первого льда, но и сознательности граждан, среди которых и подростки, гуляющие по тонкому льду и взрослые, которые, сокращая путь, пытаются по льду перейти на противоположный берег.
На замерзших водоемах нередко происходят несчастные случаи, когда люди проваливаются под лед. И, к сожалению, не всегда их удается спасти. Поэтому если на берегу реки или озера установлен знак, предупреждающий об опасности выхода на лед, то его игнорировать не стоит – даже недолгая прогулка по неокрепшему льду может стоить жизни.Управление гражданской защиты города Уфы