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В Уфе на всех стоячих водоемах установили аншлаги, запрещающие выходить на лед

15 ноября 2021, 05:25
Фото: УГЗ Уфы
14 ноября сотрудники Управления гражданской защиты Уфы провели профилактические работы по установке предупреждающих знаков на водоемах Уфы, которые только начали покрываться льдом, сообщили в УГЗ Уфы.

14 ноября все стоячие водоемы Уфы, озера и пруды, а также река Белая обзавелись яркими предупреждающими знаками-аншлагами, нацеленными на предупреждение несчастных случаев на воде, которая только начинает затягиваться льдом.

В УГЗ Уфы с сожалением подчеркивают хрупкость не только первого льда, но и сознательности граждан, среди которых и подростки, гуляющие по тонкому льду и взрослые, которые, сокращая путь, пытаются по льду перейти на противоположный берег.

На замерзших водоемах нередко происходят несчастные случаи, когда люди проваливаются под лед. И, к сожалению, не всегда их удается спасти. Поэтому если на берегу реки или озера установлен знак, предупреждающий об опасности выхода на лед, то его игнорировать не стоит – даже недолгая прогулка по неокрепшему льду может стоить жизни.Управление гражданской защиты города Уфы

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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