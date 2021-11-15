В Уфе на всех стоячих водоемах установили аншлаги, запрещающие выходить на лед

На замерзших водоемах нередко происходят несчастные случаи, когда люди проваливаются под лед. И, к сожалению, не всегда их удается спасти. Поэтому если на берегу реки или озера установлен знак, предупреждающий об опасности выхода на лед, то его игнорировать не стоит – даже недолгая прогулка по неокрепшему льду может стоить жизни.Управление гражданской защиты города Уфы