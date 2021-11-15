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В Уфе художница за одну минуту создала из кальмаров героя сериала «Игра в кальмара»

15 ноября 2021, 04:18
Фото: соцсети
3 ноября уфимка Евгения Хайбуллина, более известная в интернете как Сковарт, показала публике портрет игрока № 456 Сон Ги-хуна, выложив видео процесса работы в своих социальных сетях.

Художница из Уфы Евгения Хайбуллина широко известна своими портретами знаменитостей их самых разных и далеко не всегда подручных средств. На этот раз талантливая уфимка вдохновилась просмотром нашумевшего сериала «Игра в кальмара».

При просмотре последней серии сериала «Игра в кальмара» мне неожиданно пришло задание к седьмой игре! Я стала невольным игроком № 457. Я должна была за 60 секунд нарисовать игрока № 456 Сон Ги-хун настоящими щупальцами кальмара! Я справилась с заданием и прошла дальше! Евгения Сковарт

Процесс работы над портретом из морепродукта девушка засняла на видео, также известно и то, что на работу понадобилась одна минута времени и один килограмм моллюска.

Это не первая громкая работа Евгении Сковарт. Также, среди её творений портрет Путина из зубов, а также портрет рэпера Моргенштерна из содержимого мусорного ведра. Все свои работы девушка наделяет определенным смыслом, так после того как Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь от России. художница выложила в поддержку заявления президента. Надо полагать, что портрет Моргенштерна из мусора также имеет определенную смысловую нагрузку.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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