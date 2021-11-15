В Уфе художница за одну минуту создала из кальмаров героя сериала «Игра в кальмара»

Это не первая громкая работа Евгении Сковарт. Также, среди её творений портрет Путина из зубов, а также портрет рэпера Моргенштерна из содержимого мусорного ведра. Все свои работы девушка наделяет определенным смыслом, так после того как Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь от России. художница выложила в поддержку заявления президента. Надо полагать, что портрет Моргенштерна из мусора также имеет определенную смысловую нагрузку.