В Уфе художница за одну минуту создала из кальмаров героя сериала «Игра в кальмара»

Художница из Уфы Евгения Хайбуллина широко известна своими портретами знаменитостей их самых разных и далеко не всегда подручных средств. На этот раз талантливая уфимка вдохновилась просмотром нашумевшего сериала «Игра в кальмара».
При просмотре последней серии сериала «Игра в кальмара» мне неожиданно пришло задание к седьмой игре! Я стала невольным игроком № 457. Я должна была за 60 секунд нарисовать игрока № 456 Сон Ги-хун настоящими щупальцами кальмара! Я справилась с заданием и прошла дальше! Евгения Сковарт
Процесс работы над портретом из морепродукта девушка засняла на видео, также известно и то, что на работу понадобилась одна минута времени и один килограмм моллюска.
Это не первая громкая работа Евгении Сковарт. Также, среди её творений портрет Путина из зубов, а также портрет рэпера Моргенштерна из содержимого мусорного ведра. Все свои работы девушка наделяет определенным смыслом, так после того как Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь от России. художница выложила в поддержку заявления президента. Надо полагать, что портрет Моргенштерна из мусора также имеет определенную смысловую нагрузку.