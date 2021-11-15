В МВД Башкирии объявили вознаграждение за помощь в розыске подозреваемого в педофилии

Мужчину подозревают в насилии над несовершеннолетним ребенком, которое было совершено еще в 2017 году. Теперь МВД предлагает 200 тысяч рублей за помощь в его поиске, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что 44-летнего Алексея Злобина подозревают в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка в 2017 году. Как сообщает МВД Башкирии, рост Злобина 170-175 сантиметров, внешность славянская, сам мужчина плотного телосложения, волосы короткие светлые. Среди отличительных особенностей: крупная родинка на правой щеке, а также татуировка паука с паутиной на левом предплечье. Отметим, что ведомстве предлагают 200 тысяч рублей за помощь в розыске подозреваемого. Также тех, кто обладает информацией об Алексее Злобине, просят позвонить по телефонам: 8 (347) 279-39-02 или 8 (347) 279-33-87