В Башкирии из-за снижения заболеваемости COVID-19 возобновят диспансеризацию

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе и снижение уровня смертности из-за COVID-19 некоторые больницы республики с сегодняшнего дня готовы вернуться к обычному режиму работы.
Так, в число указанных больниц входит РКБ им. Куватова, больница сокрой медпомощи, госпиталь ветеранов войн, больница № 5, Баймакская центральная городская больница, а также больницы в городах Дюртюли и Стерлитамак.
— У нас идет снижение летальности от новой коронавирусной инфекции и других показателей за текущую неделю. Готовим к возвращению в обычный режим работы республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе, больницу скорой медпомощи, госпиталь ветеранов войн, больницу № 5, районную больницу города Баймак, больницы в городах Дюртюли и Стерлитамак. В связи со стабилизацией с сегодняшнего дня готовы возобновить диспансеризацию взрослого населения, — Максим Забелин.
Напомним, что на оперативном совещании глава Башкирии заявил, что рост остановился заболеваемости коронавирусом, а также уменьшилась и смертность от опасного вируса. В связи с чем, снижается нагрузка и на коечный фонд. Так, по словам Радия Хабирова, коечный фонд в инфекционных больницах был сокращен на 2 тысячи по причине стабилизации ситуации.
Между тем, по данным Оперштаба, за последние сутки количество заболевших с начала пандемии превысило отметку в 96 тысяч, к тому же, ежедневно начиная с 8 ноября, сообщается о как минимум 670 жителях Башкирии, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Отметим, что за последние сутки от вируса погибло 29 человек.