В Башкирии из-за снижения заболеваемости COVID-19 возобновят диспансеризацию

Между тем, по данным Оперштаба, за последние сутки количество заболевших с начала пандемии превысило отметку в 96 тысяч, к тому же, ежедневно начиная с 8 ноября, сообщается о как минимум 670 жителях Башкирии, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Отметим, что за последние сутки от вируса погибло 29 человек.