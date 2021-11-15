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В Башкирии из-за снижения заболеваемости COVID-19 возобновят диспансеризацию

15 ноября 2021, 11:17
Фото: 1mediainvest.ru
Власти готовы возобновить плановую диспансеризацию в 7 больниц как в Уфе, так и в других городах и районах Башкирии, сообщил глава регионального Минздрава.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе и снижение уровня смертности из-за COVID-19 некоторые больницы республики с сегодняшнего дня готовы вернуться к обычному режиму работы.

Так, в число указанных больниц входит РКБ им. Куватова, больница сокрой медпомощи, госпиталь ветеранов войн, больница № 5, Баймакская центральная городская больница, а также больницы в городах Дюртюли и Стерлитамак.

— У нас идет снижение летальности от новой коронавирусной инфекции и других показателей за текущую неделю. Готовим к возвращению в обычный режим работы республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе, больницу скорой медпомощи, госпиталь ветеранов войн, больницу № 5, районную больницу города Баймак, больницы в городах Дюртюли и Стерлитамак. В связи со стабилизацией с сегодняшнего дня готовы возобновить диспансеризацию взрослого населения, — Максим Забелин.

Напомним, что на оперативном совещании глава Башкирии заявил, что рост остановился заболеваемости коронавирусом, а также уменьшилась и смертность от опасного вируса. В связи с чем, снижается нагрузка и на коечный фонд. Так, по словам Радия Хабирова, коечный фонд в инфекционных больницах был сокращен на 2 тысячи по причине стабилизации ситуации.

Между тем, по данным Оперштаба, за последние сутки количество заболевших с начала пандемии превысило отметку в 96 тысяч, к тому же, ежедневно начиная с 8 ноября, сообщается о как минимум 670 жителях Башкирии, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Отметим, что за последние сутки от вируса погибло 29 человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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