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В Башкирии экскурсоводов обяжут проходить обязательную аттестацию

15 ноября 2021, 08:30
Фото: 1mediainvest.ru
С 1 июля 2022 года в России вводится обязательная аттестация экскурсоводов. В связи с этим в Башкирии сформируют специальную комиссию и организуют государственный контроль.

В Башкирии планируют принять закон "О туристской деятельности в Республике Башкортостан". Документ разработан для того, чтобы упорядочить деятельность экскурсоводов на рынке услуг. На ближайшем пленарном заседании депутаты Курултая РБ должны уже принять новые правила.

Известно, что с 1 июля 2022 года по всей стране вводится аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В связи с этим в Башкирии будет создана специальная аттестационная комиссия и организован региональный контроль за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, об этом рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Аттестаты, выданные до 1 июля 2022 года будут действовать не более чем до 1 января 2024 года.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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