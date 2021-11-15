В Башкирии экскурсоводов обяжут проходить обязательную аттестацию

Известно, что с 1 июля 2022 года по всей стране вводится аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В связи с этим в Башкирии будет создана специальная аттестационная комиссия и организован региональный контроль за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, об этом рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.