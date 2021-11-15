«Тимуровцы Уфа» советуют: как совершить переезд в условиях антиковидных ограничений

— В течение одного дня с нашей помощью получают возможность заработать, как минимум, 50 человек. Например, недавно меня остановил инспектор ГИБДД, как потом выяснилось, чтобы просто поздороваться и передать привет всему нашему коллективу. Оказалось, он у нас подрабатывал несколько лет назад, а потом уехал на Север и позднее поступил на работу в ГИБДД. Приятно, что люди потом вспоминают нас добрым словом за то, что помогли им в трудную минуту, — припомнил интересный случай Динар Муллаянов.