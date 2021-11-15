«Тимуровцы Уфа» советуют: как совершить переезд в условиях антиковидных ограничений

Posted 15 ноября 2021, 04:00
Published 15 ноября 2021, 04:00
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Редакции Mkset довелось уже второй раз воспользоваться услугами компании «Тимуровцы Уфа» при переезде в новый офис. И мы снова убедились, насколько безупречно «тимуровцы» выполняют свою работу.
Проконтролировать процесс перевозки нашей мебели, офисной и бытовой техники, канцтоваров и разной утвари на новое место «прописки» приехал сам владелец и основатель компании «Тимуровцы Уфа» Динар Муллаянов, с которым мы успели наладить прочные партнерские отношения.
Осмотрев наш «груз», Динар распорядился перевозить вещи двумя рейсами, чтобы не пришлось ради ложной экономии «утрамбовывать» их в один фургон с ущербом для имущества. Даже с учетом двух рейсов переезд прошел оперативно, так что вскоре мы уже начали обживать новые помещения.
В разговоре с корреспондентом Mkset Динар Муллаянов уточнил, что пристальный контроль за выполнением работ он и его коллеги проявляют не только в тех случаях, когда оказываются услуги большим организациям, СМИ и прочим важным клиентам.
— Наши координаторы всегда следят за качеством работы. Звонят заказчику, интересуются его мнением. Я сам часто выезжаю на объекты. Качество выполненных работ — это важная часть нашей репутации. Если заказчик вдруг высказывает претензии, мы стараемся решать вопрос обоюдно. Но такое бывает очень редко, — сообщает Динар.
В составе компании есть «ядро», состоящее из сотрудников, работающих практически с момента ее основания. Например, оба раза с переездом нам помогал грузчик Сергей Мельников, который работает в составе «тимуровцев» уже 15 лет. Другой «ветеран» — Артур Саитгареев — работает в компании «Тимуровцы Уфа» уже целых 18 лет, он подбирает рабочих для выполнения ответственных заданий и в целом координирует их деятельность, контролирует качество выполненных работ, занимается обучением персонала, является их наставником.
Основной контингент работников — это люди, нуждающиеся в приработке. Среди них есть вахтовики, которые хотят подработать в период между командировками, люди, которые работают посменно — сутки через трое, те, кто находится в поисках новой работы, пенсионеры, студенты и т. д. Таким образом компания «Тимуровцы Уфа» вносит солидный вклад в решение проблем безработицы и повышения уровня оплаты труда людей.
Конечно, немалый объем среди заказов, поступающих тимуровцам, составляют такие простые работы, как уборка снега (зимой) или мусора (летом и в межсезонье), а также перевозка грузов при переездах, копка траншеи под фундамент или прокладку коммуникаций, перекопка земли под дачные работы, прополка и т. д. Порой «тимуровцев» зовут помочь на субботниках на предприятия, а также они сами принимают участие в уборке территорий на благотворительной основе.
«Тимуровцы» привлекают к работе своих деловых партнеров — например, когда нужны грузовые автомобили или строительная техника. Перевозить нас в новый офис в этот раз им помогла транспортная компания «Агат», предоставившая грузовые автомобили «Газель». С ней «тимуровцы» взаимодействуют» уже 18 лет.
Мы можем предоставить полностью весь спектр услуг и выполнить любые виды работ. У нас есть кровельщики, плотники, слесари, сантехники, сварщики, фасадчики, плиточники, отделочники, штукатуры, маляры, расклейщики объявлений, уборщики квартир. Проводим демонтажные работы — например, можем удалить со стен старую плитку или вскопать землю, посадить картошку и т. д. Зимой убираем снег «под ключ», то есть организуем его вывоз на самосвалах. По желанию заказчика мы можем даже пригласить к нему повара с санитарной книжкой, чтобы замариновал и пожарил отличный шашлык, пока клиенты отдыхают друзьями, рассказал Динар Муллаянов.
По его словам, каждый новый работник перед выездом к заказчику проходит обучение, инструктаж, получает все необходимые допуски, особенно когда речь идет о высотных работах (очистке кровли от наледи и т.п) и других ответственных поручениях, работникам выдаются каски и спецодежда.
Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию работы компании «Тимуровцы Уфа». Если раньше многие работники приходили на оффлайн-точки сбора, где могли встретиться с заказчиками, то теперь подобные контакты осуществляются по телефону или мессенджерам. При этом Динар Муллаянов и его помощники строго контролируют, чтобы все работники, выезжающие на вызовы к клиентам, обязательно прошли вакцинацию от Covid-19 и имели соответствующие сертификаты и QR-коды.
— Мы принимаем заказы по телефону, через Telegram-канал, WhatsApp, оперативно связываемся с работниками, которых у нас сейчас в базе более 6,5 тысяч человек. Активно работаем в режиме онлайн с помощью нашего телеграм канала https://t.me/RabotudamUfa, который активно набирает популярность среди работников и заказчиков в Уфе и по Башкирии. Количество подписчиков канала ежедневно растет и превысило 6000 человек. Также мы стараемся оперативно отвечать на вопросы в соцсетях. Работаем без выходных и праздников, — сообщил руководитель «тимуровцев».
Ранее мы публиковали большой материал, в котором подробно рассказывали об истории создания компании «Тимуровцы Уфа», родившейся по сути, благодаря стремлению трудолюбивого студента Динара Муллаянова заработать на жизнь вдобавок к стипендии, мы также подробно рассказывали и о принципах деятельности «тимуровцев». Та статья получила немало положительных откликов, в том числе и от людей, которым довелось в разные годы взаимодействовать с Динаром.
Сегодня тех, кто в разные годы поработал в составе «тимуровцев», можно встретить среди чиновников, депутатов, предпринимателей, преподавателей, полицейских, строителей и представителей других специальностей.
— В течение одного дня с нашей помощью получают возможность заработать, как минимум, 50 человек. Например, недавно меня остановил инспектор ГИБДД, как потом выяснилось, чтобы просто поздороваться и передать привет всему нашему коллективу. Оказалось, он у нас подрабатывал несколько лет назад, а потом уехал на Север и позднее поступил на работу в ГИБДД. Приятно, что люди потом вспоминают нас добрым словом за то, что помогли им в трудную минуту, — припомнил интересный случай Динар Муллаянов.
За 20 лет «Тимуровцы Уфа» стали не просто компанией по оказанию различных услуг, сегодня они представляют собой гораздо более значимую организацию, которая объединяет людей, желающих и умеющих работать и отвечающих за результаты своего труда.
Контакты для связи:
Адрес офиса: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 19в.
Телефоны: +79279444222, единый диспетчерский номер: +7(347)275-88-75, 298-70-70.
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