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Судьбу Аксаковской елки для особенных детей в Башкирии решит Роспотребнадзор

15 ноября 2021, 08:36
Фото: 1mediainvest
15 ноября глава Башкирии на оперативном совещании поднял вопрос о том насколько уместно проводить Аксаковскую елку для особенных детей попросил Анну Казак дать рекомендации по проведению или же отмене мероприятия.

Обсудив на оперативном совещании в правительстве тему подготовки Уфы и Башкирии к Новому году, Радий Хабиров отдельно поднял вопрос о том насколько уместно в текущей эпидемиологической ситуации проводить традиционную Аксаковскую елку для особенных детей.

У нас есть традиция, Аксаковская елка, мы проводим ее для особенных детей, мы собираем их со всей республики на весь день сюда, В Уфу. Несколько тысяч детей попадают на елку. Нам нужна рекомендация, нужно нам это делать или нет.Радий Хабиров

Радий Хабиров объяснил и причину своих сомнений.

С одной стороны очень хотим сделать им праздник, и возможности есть и мы умеем это делать, с другой стороны это особенные дети у которых итак есть проблемы со здоровьем. Дайте нам рекомендацию, будем вас слушать.Радий Хабиров

Анна Казак выслушав Радия Хабирова сообщила о том, что в течении недели будут подготовлены рекомендации Роспотребнадзора по данному вопросу, судя по всему готовить их будут совместно с Минздравом Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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