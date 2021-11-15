Судьбу Аксаковской елки для особенных детей в Башкирии решит Роспотребнадзор

У нас есть традиция, Аксаковская елка, мы проводим ее для особенных детей, мы собираем их со всей республики на весь день сюда, В Уфу. Несколько тысяч детей попадают на елку. Нам нужна рекомендация, нужно нам это делать или нет.Радий Хабиров