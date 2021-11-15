Судьбу Аксаковской елки для особенных детей в Башкирии решит Роспотребнадзор

Обсудив на оперативном совещании в правительстве тему подготовки Уфы и Башкирии к Новому году, Радий Хабиров отдельно поднял вопрос о том насколько уместно в текущей эпидемиологической ситуации проводить традиционную Аксаковскую елку для особенных детей.
У нас есть традиция, Аксаковская елка, мы проводим ее для особенных детей, мы собираем их со всей республики на весь день сюда, В Уфу. Несколько тысяч детей попадают на елку. Нам нужна рекомендация, нужно нам это делать или нет.Радий Хабиров
Радий Хабиров объяснил и причину своих сомнений.
С одной стороны очень хотим сделать им праздник, и возможности есть и мы умеем это делать, с другой стороны это особенные дети у которых итак есть проблемы со здоровьем. Дайте нам рекомендацию, будем вас слушать.Радий Хабиров
Анна Казак выслушав Радия Хабирова сообщила о том, что в течении недели будут подготовлены рекомендации Роспотребнадзора по данному вопросу, судя по всему готовить их будут совместно с Минздравом Башкирии.