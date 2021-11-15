Страховой Дом ВСК предложил включить страхование в среду «Умного города»

С соответствующим докладом в Совете Федерации выступила член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина. По ее словам, распространение COVID-19 усугубило проблему защиты личного имущества населения, передает newsnn.ru. В частности, количество инцидентов с пожарами в 2020 году выросло на 24%, до 114 тыс. случаев, по сравнению с 2018 годом. В январе текущего года количество пожаров по сравнению с январем 2020-го также выросло на 31%. Общее же количество ЧП, повлекших ущерб для граждан и бизнеса, выросло по сравнению с 2017 годом на 29%.