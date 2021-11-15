Страховой Дом ВСК предложил включить страхование в среду «Умного города»

С соответствующим докладом в Совете Федерации выступила член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина. По ее словам, распространение COVID-19 усугубило проблему защиты личного имущества населения, передает newsnn.ru. В частности, количество инцидентов с пожарами в 2020 году выросло на 24%, до 114 тыс. случаев, по сравнению с 2018 годом. В январе текущего года количество пожаров по сравнению с январем 2020-го также выросло на 31%. Общее же количество ЧП, повлекших ущерб для граждан и бизнеса, выросло по сравнению с 2017 годом на 29%.
Несмотря на возрастающие показатели потерь имущества граждан, в России существует низкий уровень проникновения культуры страхования рисков недвижимости и гражданской ответственности среди россиян. Сорокина считает, что развитию сегмента розничного страхования должны помогать стимулирующие меры, в том числе со стороны государства.
Например, для систем «Умный дом», которые впоследствии будут использоваться по всей стране, важно учитывать вопрос стандартизации API для быстрой интеграции и информационного обмена между всеми сторонами цифрового взаимодействия. В будущем это позволит снизить стоимость страхового полиса и имущественные риски для гражданина, а также обеспечить упрощенное урегулирование онлайн при подтверждении страхового события от цифровой платформы.
Цифровые страховые сервисы сегодня очень востребованы у россиян. Так, в сегменте каско в ВСК через онлайн-сервис в прошлом году гражданами было урегулировано почти четверть страховых случаев, в январе–июле 2021 года доля онлайн-урегулирований выросла до 56%.
Как рассказала Сорокина, компания ВСК видит серьезный потенциал для развития цифрового страхования в государственных проектах «Безопасный город» и «Умный город».
«В первом проекте доступ страховщиков к данным позволит облегчить процедуры урегулирования страховых событий. В случае же с „Умным городом“ мы предлагаем расширить функционал региональных цифровых порталов через актуальные для граждан страховые сервисы. Данные меры позволят повысить финансовую защищенность граждан нашей страны», — заявила Сорокина.