Роспотребнадзор Башкирии временно закрыл четыре ТЦ из-за нарушений антиковидных мер

На оперативном совещании в Правительстве глава Роспотребнадзора сообщила, что за прошлую неделю было проведено около 500 мероприятий по соблюдению коронавирусных ограничений, по итогам которых было выдано 140 предписаний, составлено 52 протокола об административных правонарушениях, а также была временно приостановлена деятельность 4 торговых центров в таких городах, как Бирск, Баймак, Стерлитамак и Ишимбай.
— В городе Ишимбай «Палуба» приостановлена деятельность на 20 суток, гостевой дом «Шатлык» в Бирске — на 30 суток, ТСК «Вокзальный» в Стерлитамаке — на семь суток, торговый центр «Грант» в Баймаке — на трое суток, — Анна Казак.
Помимо этого, глава ведомства сообщила, что чаще всего фиксируются нарушения в несоблюдении социальной дистанции, а также масочного и дезинфекционного режимов.