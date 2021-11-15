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Роспотребнадзор Башкирии временно закрыл четыре ТЦ из-за нарушений антиковидных мер

15 ноября 2021, 12:30
Фото: 1mediainvest.ru
По итогам неделе больше всего нарушаются дезинфекционный и масочный режим. Торговые центры, по итогам проверок, были закрыты в Ишимбае, Бирске, Стерлитамаке, Баймаке, сообщила глава ведомства Анна Казак.

На оперативном совещании в Правительстве глава Роспотребнадзора сообщила, что за прошлую неделю было проведено около 500 мероприятий по соблюдению коронавирусных ограничений, по итогам которых было выдано 140 предписаний, составлено 52 протокола об административных правонарушениях, а также была временно приостановлена деятельность 4 торговых центров в таких городах, как Бирск, Баймак, Стерлитамак и Ишимбай.

— В городе Ишимбай «Палуба» приостановлена деятельность на 20 суток, гостевой дом «Шатлык» в Бирске — на 30 суток, ТСК «Вокзальный» в Стерлитамаке — на семь суток, торговый центр «Грант» в Баймаке — на трое суток, — Анна Казак.

Помимо этого, глава ведомства сообщила, что чаще всего фиксируются нарушения в несоблюдении социальной дистанции, а также масочного и дезинфекционного режимов.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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