Роспотребнадзор Башкирии временно закрыл четыре ТЦ из-за нарушений антиковидных мер

На оперативном совещании в Правительстве глава Роспотребнадзора сообщила, что за прошлую неделю было проведено около 500 мероприятий по соблюдению коронавирусных ограничений, по итогам которых было выдано 140 предписаний, составлено 52 протокола об административных правонарушениях, а также была временно приостановлена деятельность 4 торговых центров в таких городах, как Бирск, Баймак, Стерлитамак и Ишимбай.