Президент Путин включил главу Башкирии Радия Хабирова в состав президиума Госсовета

Важно отметить, что президиум Госсовета регулярно, один раз у полугодие подвергается ротации. Сегодня в президиум Госсовета РФ входят 29 членов. Ну а этот раз президиум покинули десять его членов, вошли в состав президиума Госсовета одиннадцать человек, среди них и Радий Хабиров.