Президент Путин включил главу Башкирии Радия Хабирова в состав президиума Госсовета

Сегодня, 15 ноября стало известно о весьма неожиданном для обывателя назначении. Распоряжением президента России Владимира Путина глава Башкирии Радий Хабиров включен в состав Государственного совета Российской Федерации. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
Важно отметить, что президиум Госсовета регулярно, один раз у полугодие подвергается ротации. Сегодня в президиум Госсовета РФ входят 29 членов. Ну а этот раз президиум покинули десять его членов, вошли в состав президиума Госсовета одиннадцать человек, среди них и Радий Хабиров.
Статус Госсовета закреплён в Российской Конституции, соответствующий закон был принят в конце прошлого года. Что касается функционала Госсовета, а точнее его членов, в него входит участие в разработке параметров бюджета, утверждение критериев эффективности глав субъектов России, а также косвенное участие в законотворческой деятельности, члены Госсовета решают насколько необходимо стране принятие того или иного закона.