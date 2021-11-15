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«Мусорная реформа в деле»: житель Башкирии снял на видео большую свалку в Нагаево

15 ноября 2021, 12:54
Фото: Телеграм-канал @UFA_RB
В сети появился ролик с большой свалкой в Нагаево, которая располагается рядом с местной школой. Судя по кадрам, от туда давно не вывозили мусор.

В Башкирии в поселке Нагаево люди массово вывозят мусор на свалку рядом с местной школой № 147.

⁃ Свалка там уже достаточно давно, но такого скопления мусора уже давно не не было. Возможно, просто не было вывоза мусора в выходные. Люди уже привыкли к этому и давно перестали жаловаться. Привыкли к такому беспорядку, - сообщила жительница коттеджного поселка Татьяна.

MKset попытался дозвонится до Регионального оператора «ЭКО-Сити», но номер, указанный на сайте, по неизвестным причинам заблокирован.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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