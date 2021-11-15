«Мусорная реформа в деле»: житель Башкирии снял на видео большую свалку в Нагаево

⁃ Свалка там уже достаточно давно, но такого скопления мусора уже давно не не было. Возможно, просто не было вывоза мусора в выходные. Люди уже привыкли к этому и давно перестали жаловаться. Привыкли к такому беспорядку, - сообщила жительница коттеджного поселка Татьяна.