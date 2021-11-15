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Минздрав Башкирии объяснил, чем опасен бесконтрольный прием лекарств при COVID-19

15 ноября 2021, 06:41
Фото: 1mediainvest.ru
Прием лекарств с неправильно подобранной дозировкой при коронавирусе может грозить такими осложнениями, как тромбоз, сообщили в региональном Минздраве.

Стало известно, что бесконтрольный прием антикоагулянтов при COVID-19 может грозить тромботическими осложнениями. Замминистра регионального Минздрава Ирина Кононова объясняет это тем, что при употреблении подобных препаратов критически важна дозировка, которую грамотно может подобрать только врач.

Помимо этого, врачу необходимо сообщить и о систематическом приеме других препаратов, например антиагрегантов, так как соединение нескольких лекарств также может привести к опасным последствиям.

Тем временем, интоксикацию при коронавирусе, по словам замминитра, можно снять обильным питьем, так как это усиливает циркуляцию крови, что в свою очередь способствует выводу вирусных частиц.

Ранее глава ведомства также сообщал, что лечение COVID-19 на дому может закончиться трагедией. В частности, Максим Забелин выразил сожаление по поводу того, что в России антибиотики все еще можно спокойно купить без рецепта и призвал не отходить от методов традиционной медицины.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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