Минздрав Башкирии объяснил, чем опасен бесконтрольный прием лекарств при COVID-19

Ранее глава ведомства также сообщал, что лечение COVID-19 на дому может закончиться трагедией. В частности, Максим Забелин выразил сожаление по поводу того, что в России антибиотики все еще можно спокойно купить без рецепта и призвал не отходить от методов традиционной медицины.