Историк дал оценку публикации Die Welt о причинах поражения нацистов под Москвой

По словам эксперта, реваншистские силы в Германии постоянно предпринимают попытки фальсифицировать историю. Об этом сообщает RT. Он пояснил, что и дожди, и морозы, которые упоминаются в статье, относились точно так же и к отечественным войскам, которым приходилось в тяжелейших условиях отступать, выстраивать линию обороны и бить врага.
Кнутов считает, что истинными причинами поражения немцев являются фатальные ошибки командования. В частности, захват Москвы планировался до наступления холодного времени года, поэтому у наступающих не имелось запаса теплой одежды и подходящего топлива. Кроме того, у них была нарушена система подвоза снарядов и тылового снабжения. Таким образом, главной причиной поражения захватчиков стала некомпетентность немецких генералов, резюмировал историк.