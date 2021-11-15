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Историк дал оценку публикации Die Welt о причинах поражения нацистов под Москвой

15 ноября 2021, 16:14
Фото: фрагмент видео
Военный историк Юрий Кнутов заявил, что публикация в немецкой газете Die Welt о провале немецко-фашистской операции «Тайфун», в которой причинами поражения захватчиков указываются неблагоприятные климатические условия и материально-технические проблемы, является очередной попыткой переписать историю.

По словам эксперта, реваншистские силы в Германии постоянно предпринимают попытки фальсифицировать историю. Об этом сообщает RT. Он пояснил, что и дожди, и морозы, которые упоминаются в статье, относились точно так же и к отечественным войскам, которым приходилось в тяжелейших условиях отступать, выстраивать линию обороны и бить врага.

Кнутов считает, что истинными причинами поражения немцев являются фатальные ошибки командования. В частности, захват Москвы планировался до наступления холодного времени года, поэтому у наступающих не имелось запаса теплой одежды и подходящего топлива. Кроме того, у них была нарушена система подвоза снарядов и тылового снабжения. Таким образом, главной причиной поражения захватчиков стала некомпетентность немецких генералов, резюмировал историк.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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