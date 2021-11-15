Историк дал оценку публикации Die Welt о причинах поражения нацистов под Москвой

По словам эксперта, реваншистские силы в Германии постоянно предпринимают попытки фальсифицировать историю. Об этом сообщает RT. Он пояснил, что и дожди, и морозы, которые упоминаются в статье, относились точно так же и к отечественным войскам, которым приходилось в тяжелейших условиях отступать, выстраивать линию обороны и бить врага.