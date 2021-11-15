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Глава Башкирии заявил о необходимости привить 80% подлежащего вакцинации населения

15 ноября 2021, 07:46
Фото: 1mediainvest.ru
Глава региона предложил порадоваться тому, что вторым компонентом привилось 60% подлежащего вакцинации населения, однако отметил, что необходимо стремиться к 80%.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров напомнил, что на прошлой неделе была введена обязательная вакцинация для сотрудников четырех категорий предприятий и предложил порадоваться тому, что вторым компонентом привилось 60% подлежащего вакцинации населения.

— Порадуемся, первый этап, который перед нами ставили, в 60% мы выполнили. Но надо стремиться к 80 <…> Если мы продержим темпы и чуть немножко люди нас услышат и доверятся больше, то мы эту задачу в 80% в этом году могли бы выполнить, — Радий Хабиров.

Также Хабиров заявил, что заболеваемость и смертность от COVID-19 в регионе снизилась, а нагрузка на коечный фонд — уменьшилась.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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