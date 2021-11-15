Глава Башкирии заявил о необходимости привить 80% подлежащего вакцинации населения

— Порадуемся, первый этап, который перед нами ставили, в 60% мы выполнили. Но надо стремиться к 80 <…> Если мы продержим темпы и чуть немножко люди нас услышат и доверятся больше, то мы эту задачу в 80% в этом году могли бы выполнить, — Радий Хабиров.