Глава Башкирии заявил о необходимости привить 80% подлежащего вакцинации населения

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров напомнил, что на прошлой неделе была введена обязательная вакцинация для сотрудников четырех категорий предприятий и предложил порадоваться тому, что вторым компонентом привилось 60% подлежащего вакцинации населения.
— Порадуемся, первый этап, который перед нами ставили, в 60% мы выполнили. Но надо стремиться к 80 <…> Если мы продержим темпы и чуть немножко люди нас услышат и доверятся больше, то мы эту задачу в 80% в этом году могли бы выполнить, — Радий Хабиров.
Также Хабиров заявил, что заболеваемость и смертность от COVID-19 в регионе снизилась, а нагрузка на коечный фонд — уменьшилась.