Глава Башкирии озвучил предварительные итоги переписи населения в регионе

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил, что предварительные итоги переписи населения в республики — 4 миллиона и 100 тысяч человек. Он отметил, что данный показатель был достигнут благодаря «дотошной» работе.
— Благодаря дотошной переписи население Башкирии перевалило за 4 млн 100 тысяч человек. Это предварительная информация, — Радий Хабиров.
Между тем, официально предварительные итоги будут известны в апреле 2022 года, а полные итоги переписи — в течение следующего года. Помимо этого, глава республики поручить поощрить все, кто принимал участие в переписи.
— Это большая государственная задача. Все, кто принимал участие в переписи людей надо поощрить обязательно, — Хабиров.
В середине прошлой неделе руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков сообщал, что Башкирия наравне с Татарстаном и еще 11 регионами находится в списке лидеров по темпам переписи.
Напомним, что ученый-демограф Алексей Ракша в интервью корреспонденту Mkset заявил, что «население Башкирии сейчас насчитывает примерно 3,6-3,9 миллиона человек, но точно меньше 4. Эту цифру можно высчитать, исходя из данных о рождаемости».