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Глава Башкирии озвучил предварительные итоги переписи населения в регионе

15 ноября 2021, 08:00
Фото: strana2020.ru
Хабиров заявил о дотошной работе переписчиков, благодаря которым, по предварительным данным, население в Башкирии «перевалило за 4 миллиона 100 тысяч.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил, что предварительные итоги переписи населения в республики — 4 миллиона и 100 тысяч человек. Он отметил, что данный показатель был достигнут благодаря «дотошной» работе.

— Благодаря дотошной переписи население Башкирии перевалило за 4 млн 100 тысяч человек. Это предварительная информация, — Радий Хабиров.

Между тем, официально предварительные итоги будут известны в апреле 2022 года, а полные итоги переписи — в течение следующего года. Помимо этого, глава республики поручить поощрить все, кто принимал участие в переписи.

— Это большая государственная задача. Все, кто принимал участие в переписи людей надо поощрить обязательно, — Хабиров.

В середине прошлой неделе руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков сообщал, что Башкирия наравне с Татарстаном и еще 11 регионами находится в списке лидеров по темпам переписи.

Напомним, что ученый-демограф Алексей Ракша в интервью корреспонденту Mkset заявил, что «население Башкирии сейчас насчитывает примерно 3,6-3,9 миллиона человек, но точно меньше 4. Эту цифру можно высчитать, исходя из данных о рождаемости».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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