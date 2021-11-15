Евгений Стекачев: Доходы часть бюджета Иркутска на 2022 год превышает 24 млрд рублей

Указывается, что на развитие соцсферы предлагается направить свыше 13 млрд, что равно 56% от всех расходов в бюджете. Вторую существенную строку трат займет городское хозяйство, на которое депутатами заложено примерно 7,3 млрд рублей (30% от всех расходов). На другие направления в бюджете предусматривается свыше 3 млрд рублей (14% от всех трат). “Главным образом, мы предусмотрели выделение денег на такие важнейшие направления, как реализация мероприятий по нацпроектам, исполнение условий софинансирования для получения межбюджетных трансфертов, обеспечение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, окончание или продолжение начатого строительства, реконструкции, капитальному ремонту ремонту объектов, сохранение всех мер поддержки населения”, – пояснила заммэра, глава комитета по бюджетной политике и финансам администрации Альфия Валиулина. Помимо этого, отдельная строка в бюджете отводится социальной поддержке граждан, на которую планируется пустить 719 миллионов рублей. В эту строку расходов включены питание школьников, предоставление субсидий на оплату услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте, соцвыплаты на строительство жилья, меры поддержки на лечения, льготные услуги бань, поддержка семей с детьми, молодых специалистов, стипендии мэра, выплаты для спортсменов, тренеров и другие направления помощи.