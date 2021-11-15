Евгений Стекачев: Доходы часть бюджета Иркутска на 2022 год превышает 24 млрд рублей

В соответствии с проектом бюджета общий размер доходов на 2022 год будет равен 23,9 миллиарда рублей (в частности, 12,5 миллиарда рублей собственных доходов), расходов – 23,9 миллиарда рублей, сообщает irkutskmedia.ru.
«Второй год подряд у нас уже расходная часть бюджета составляет около 24 млрд рублей – это рекордная сумма для города Иркутска. Мы консолидировано принимаем бюджет практически без дискуссий, потому что вся полемика проходит на комиссиях и рабочих группах. Мы спорим, но договариваемся и находим компромиссы», - прокомментировал спикер Думы Евгений Стекачев.
Указывается, что на развитие соцсферы предлагается направить свыше 13 млрд, что равно 56% от всех расходов в бюджете. Вторую существенную строку трат займет городское хозяйство, на которое депутатами заложено примерно 7,3 млрд рублей (30% от всех расходов). На другие направления в бюджете предусматривается свыше 3 млрд рублей (14% от всех трат). “Главным образом, мы предусмотрели выделение денег на такие важнейшие направления, как реализация мероприятий по нацпроектам, исполнение условий софинансирования для получения межбюджетных трансфертов, обеспечение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, окончание или продолжение начатого строительства, реконструкции, капитальному ремонту ремонту объектов, сохранение всех мер поддержки населения”, – пояснила заммэра, глава комитета по бюджетной политике и финансам администрации Альфия Валиулина. Помимо этого, отдельная строка в бюджете отводится социальной поддержке граждан, на которую планируется пустить 719 миллионов рублей. В эту строку расходов включены питание школьников, предоставление субсидий на оплату услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте, соцвыплаты на строительство жилья, меры поддержки на лечения, льготные услуги бань, поддержка семей с детьми, молодых специалистов, стипендии мэра, выплаты для спортсменов, тренеров и другие направления помощи.
«Второй год подряд бюджет города поддерживается единогласно. Он по-прежнему имеет социальную направленность. Доля средств, направленных на образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальную политику, в следующем году составит более половины всех расходов. Принципиальная позиция и администрации, и Думы города заключается в том, что консенсуса по важнейшим вопросам необходимо достигать во время проведения рабочих групп. Совместно с депутатами в 2022 году мы продолжим работу, направленную на повышение качества жизни иркутян и развитие города: строительство социальных учреждений, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и дворовых территорий», - отметил мэр города Руслан Болотов.
Также деньги городской казны запланированы на переселение жителей Иркутска из аварийного жилья, благоустройство территорий, ремонт дорог, работы по проектированию и строительству соцобъектов.