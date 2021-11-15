Эксперт рассказал о зависимости повышения цен на электроэнергию от эталонных тарифов

Как сообщает infox.ru, ассоциация направила обращение к вице-премьеру Александру Новаку, призывая его отложить введение эталонов, пока не будут созданы общие принципы начисления выплат для территориальных сетевых организаций. Иначе всю страну ждет не только повышение платы за электричество, но и банкротство множества организаций. Власти различных субъектов РФ будут устанавливать свои выплаты на содержание оборудования, поэтому, как отмечают в ассоциации, справедливого расчета эталонов ждать не приходится.
ФАС таких опасений о росте цен не разделяет, уповая на то, что введение эталонных тарифов еще находится на стадии разработки, и пока есть время, чтобы справиться со всеми возникшими недочетами, которые могут привести к росту цен.
Главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров прокомментировал новость о введении эталонов тарифов. Он выразил мнение, что данная мера повысит прозрачность тарифообразования при направлении электричества конечным потребителям. Эталоны помогут упразднить такую актуальную проблему, как тарифная дискриминация.
При внедрении механизма эталонных затрат электросетям РФ будет обеспечен новый стимул для дальнейшего развития, а потребители из числа частных лиц и организаций будут обеспечены бесперебойным электроснабжением.