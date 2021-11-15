Эксперт рассказал о зависимости повышения цен на электроэнергию от эталонных тарифов

Как сообщает infox.ru, ассоциация направила обращение к вице-премьеру Александру Новаку, призывая его отложить введение эталонов, пока не будут созданы общие принципы начисления выплат для территориальных сетевых организаций. Иначе всю страну ждет не только повышение платы за электричество, но и банкротство множества организаций. Власти различных субъектов РФ будут устанавливать свои выплаты на содержание оборудования, поэтому, как отмечают в ассоциации, справедливого расчета эталонов ждать не приходится.