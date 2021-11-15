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Эксперт назвал способ в несколько раз снизить цены на жилье в России

15 ноября 2021, 12:51
Фото: pixabay.com
По словам доцента РАНХиГС, экономиста и аналитика Николая Кульбаки, цены на жилье в РФ реально сократить в несколько раз, если демонополизировать рынок недвижимости и бороться с монополиями крупнейших девелоперов, аффилированных с государственными структурами.

Так эксперт в беседе с NEWS.ru высказался по поводу третьего за год повышения “Сбером” ставок по ипотеке при покупке строящегося жилья до 8,8% (+0,4 п. п.), при покупке готового – до 9,1% (+0,6 п. п.).

Как отметил Кульбака, ключевой способ снизить цены на недвижимость – демонополизировать рынок жилья, бороться с монополией крупных девелоперов, аффилированных с госструктурами, а также создать нормальный рынок земли, рынок жилья с большим количеством игроков.

Это, уверен эксперт, резко снизит стоимость жилья, возможно, в несколько раз. Николай Кульбака также добавил: в РФ сильно монополизирован рынок жилья, стройматериалов, а также система выдачи решений на новостройку. До тех пор, уверен он, пока рынок будет дико зарегулирован со стороны государства, стоимость жилья остается высокой.

Кроме того, отметил аналитик, в России множество домов строят там, где по рыночным условиям их возводить не надо.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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