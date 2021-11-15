Эксперт назвал способ в несколько раз снизить цены на жилье в России

Так эксперт в беседе с NEWS.ru высказался по поводу третьего за год повышения “Сбером” ставок по ипотеке при покупке строящегося жилья до 8,8% (+0,4 п. п.), при покупке готового – до 9,1% (+0,6 п. п.).
Как отметил Кульбака, ключевой способ снизить цены на недвижимость – демонополизировать рынок жилья, бороться с монополией крупных девелоперов, аффилированных с госструктурами, а также создать нормальный рынок земли, рынок жилья с большим количеством игроков.
Это, уверен эксперт, резко снизит стоимость жилья, возможно, в несколько раз. Николай Кульбака также добавил: в РФ сильно монополизирован рынок жилья, стройматериалов, а также система выдачи решений на новостройку. До тех пор, уверен он, пока рынок будет дико зарегулирован со стороны государства, стоимость жилья остается высокой.
Кроме того, отметил аналитик, в России множество домов строят там, где по рыночным условиям их возводить не надо.