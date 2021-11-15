Эксперт назвал способ в несколько раз снизить цены на жилье в России

Это, уверен эксперт, резко снизит стоимость жилья, возможно, в несколько раз. Николай Кульбака также добавил: в РФ сильно монополизирован рынок жилья, стройматериалов, а также система выдачи решений на новостройку. До тех пор, уверен он, пока рынок будет дико зарегулирован со стороны государства, стоимость жилья остается высокой.