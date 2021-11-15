Депутат Госдумы РФ попросила Генпрокуратуру изменить меру пресечения Лилии Чанышевой

13 ноября стало известно о том, что за Лилию Чанышеву вступилась депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Нина Останина, которая также является председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Останина обратилась в Генпрокуратуру к генеральному прокурору Игорю Краснову. Также направила она обращение и к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой. Просит депутат о том, чтобы Лилии Чанышевой изменили меру пресечения на более мягкую. Львову-Белову Останина также попросила навестить Чанышеву в СИЗО.
Беременная женщина была заключена под стражу на 2 месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и ее будущего ребенка. Не вдаваясь в политическую сторону дела, как мать, как женщина и как председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, считаю, что Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкуютг-канал Ostanina News
Также Останина сообщает о том, что обратилась и к начальнику ФСИН Александру Калашникову с просьбой предоставить информацию о числе женщин, беременных женщин и женщин с детьми, отбывающих наказание в местах лишения свободы; о количестве детей, родившихся в СИЗО и о смертности детей и женщин в условиях изоляции и заявила, что будет держать эту тему на контроле.
Напомним, Лилию Чанышева, экс-координатора Штаба Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) в Уфе, 10 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца по подозрению в организации экстремистского сообщества. Женщину в скором времени должны этапировать в СИЗО-6 города Москвы. Как заявила сама Лилия Чанышева на суде, он беременна, срок на момент суда составлял около двух недель. Сейчас в Уфе и не только общественные деятели, журналисты и другие неравнодушные граждане готовят личное поручительство за Чанышеву, которое, по их мнению, может повлиять на избранную женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.