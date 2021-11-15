Депутат Госдумы РФ попросила Генпрокуратуру изменить меру пресечения Лилии Чанышевой

Напомним, Лилию Чанышева, экс-координатора Штаба Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) в Уфе, 10 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца по подозрению в организации экстремистского сообщества. Женщину в скором времени должны этапировать в СИЗО-6 города Москвы. Как заявила сама Лилия Чанышева на суде, он беременна, срок на момент суда составлял около двух недель. Сейчас в Уфе и не только общественные деятели, журналисты и другие неравнодушные граждане готовят личное поручительство за Чанышеву, которое, по их мнению, может повлиять на избранную женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.