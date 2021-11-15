mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат Госдумы РФ попросила Генпрокуратуру изменить меру пресечения Лилии Чанышевой

15 ноября 2021, 06:21
Фото: facebook.com Лилия Чанышева
13 ноября депутат Госдумы РФ от КПРФ и председатель комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила генерального прокурора и детского омбудсмена повлиять на изменение меры пресечения активистке на более мягкую, сообщение о чем было размещено в телеграм-канале Останиной.

13 ноября стало известно о том, что за Лилию Чанышеву вступилась депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Нина Останина, которая также является председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Останина обратилась в Генпрокуратуру к генеральному прокурору Игорю Краснову. Также направила она обращение и к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой. Просит депутат о том, чтобы Лилии Чанышевой изменили меру пресечения на более мягкую. Львову-Белову Останина также попросила навестить Чанышеву в СИЗО.

Беременная женщина была заключена под стражу на 2 месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и ее будущего ребенка. Не вдаваясь в политическую сторону дела, как мать, как женщина и как председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, считаю, что Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкуютг-канал Ostanina News

Также Останина сообщает о том, что обратилась и к начальнику ФСИН Александру Калашникову с просьбой предоставить информацию о числе женщин, беременных женщин и женщин с детьми, отбывающих наказание в местах лишения свободы; о количестве детей, родившихся в СИЗО и о смертности детей и женщин в условиях изоляции и заявила, что будет держать эту тему на контроле.

Напомним, Лилию Чанышева, экс-координатора Штаба Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) в Уфе, 10 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца по подозрению в организации экстремистского сообщества. Женщину в скором времени должны этапировать в СИЗО-6 города Москвы. Как заявила сама Лилия Чанышева на суде, он беременна, срок на момент суда составлял около двух недель. Сейчас в Уфе и не только общественные деятели, журналисты и другие неравнодушные граждане готовят личное поручительство за Чанышеву, которое, по их мнению, может повлиять на избранную женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48