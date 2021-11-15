Анна Кузнецова обратилась к законодателям для решения проблемы травли детей в школе

Как сообщает infox.ru, депутаты Государственной думы VIII созыва внесут на рассмотрение новую инициативу о школьных медиаторах. Ранее с таким предложением во время своего пребывания на должности детского омбудсмена выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Анна Кузнецова уже выносила на обсуждение вопрос буллинга в школах. Она обратила внимание на, что сейчас подходы к обеспечению детской безопасности серьезно поменялись. До этого считалось, что дома ребенку ничего не угрожает. Но в настоящее время выделены три основные угрозы жизни школьников: нападение преступников, ДТП, самоубийство. Сейчас законодатели понимают, что детям необходима защита от разрушающего психику негативного контента в Интернете. Кузнецова отметила, что президент уже дал поручение о создании программы по развитию и продвижению позитивного детского контента.
Также будут приниматься меры по борьбе с кибербуллингом. Чтобы искоренить интернет-травлю в стране, придется менять законодательство. Должны заработать службы примирения, а в школах предлагается ввести специальную должность – школьный медиатор. Также предполагается оказать дополнительную поддержку школе, снизить нагрузку, возложенную на учителей.