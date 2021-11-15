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Анна Кузнецова обратилась к законодателям для решения проблемы травли детей в школе

15 ноября 2021, 17:00
Фото: kremlin.ru
Буллинг в школах – актуальная проблема в наше время, искоренить которую смогут специальные сотрудники, работающие в учебных заведениях. Проблем, касающихся травли учеников в школе, будет меньше, если каждый ученик получит возможность открыто рассказать о своих тайнах взрослому, которого он уважает.

Как сообщает infox.ru, депутаты Государственной думы VIII созыва внесут на рассмотрение новую инициативу о школьных медиаторах. Ранее с таким предложением во время своего пребывания на должности детского омбудсмена выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова уже выносила на обсуждение вопрос буллинга в школах. Она обратила внимание на, что сейчас подходы к обеспечению детской безопасности серьезно поменялись. До этого считалось, что дома ребенку ничего не угрожает. Но в настоящее время выделены три основные угрозы жизни школьников: нападение преступников, ДТП, самоубийство. Сейчас законодатели понимают, что детям необходима защита от разрушающего психику негативного контента в Интернете. Кузнецова отметила, что президент уже дал поручение о создании программы по развитию и продвижению позитивного детского контента.

Также будут приниматься меры по борьбе с кибербуллингом. Чтобы искоренить интернет-травлю в стране, придется менять законодательство. Должны заработать службы примирения, а в школах предлагается ввести специальную должность – школьный медиатор. Также предполагается оказать дополнительную поддержку школе, снизить нагрузку, возложенную на учителей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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