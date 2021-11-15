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Адвокаты задержанной в Уфе Лилии Чанышевой подали апелляционную жалобу на ее арест

15 ноября 2021, 12:01
Фото: facebook.com // Лилия Чанышева
Лилию Чанышеву обвиняют в организации экстремистского сообщества, в связи с чем на прошлой неделе Кировский суд Уфы избрал ей меру пресечения в виде ареста в заключения под стражу на 2 месяца. Тем временем адвокаты Воронин и Макаренко подали на апелляцию на ее арест, сообщил в соцсетях сам Владимир Воронин.

Стало известно, что сторона защиты активистки и экс-руководительницы Штаба Навального в Уфе (признан в России экстремистской организацией) Лилии Чанышевой подала в Верховный суд Башкирии апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Так, рассмотрение жалобы в Верховном суде республики пройдет, по словам адвоката Владимира Воронина, в конце этой или в начале следующей недели.

— Апелляционная жалоба на заключение под стражу Лилии подана. Ждём заседания в Верховном суде Башкирии в конце этой или начале следующей недели, — написал Владимир Воронин в своих социальных сетях.

Напомним, что в отношении Лилии Чанышевой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ. Отметим, что о возбуждении дела стало известно 9 ноября, когда в Уфе проходили массовые обыски у экс-активистов уфимского Штаба Навального (признан в России экстремистской организацией). Уже 10 ноября Кировский суд Уфы избрал меру пресечения для Лилии Чанышевой в виде заключения под стражу до 9 января. Сообщалось, что в ближайшее время женщину должны этапировать в московское СИЗО № 6.

Ранее, адвокат Сергей Макаренко объяснил почему Лилии Чанышевой вменяют организацию экстремистского сообщества, если уфимский штаб объявил о своём закрытии и удалении страниц в социальных сетях сразу после того, как Московский городской суд признал деятельность всех штабов и самого фонда экстремистскими.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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