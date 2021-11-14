Российская наука медленно набирает вес в мировом сообществе

Ученый-биофизик Егор Задереев проанализировал подборку самых цитируемых ученых со всего мира для понимания репрезентации российских ученых в научных организациях и направлениях науки. Он взял два списка — самых цитируемых ученых за последние 25 лет и самых цитируемых ученых за 2020 год. Эти списки ранжируют исследователей по числу цитат, а также учитывают область их работы.
По словам Егора Задереева, от России в эти списки попало 847/959 ученых соответственно (0,45/0,50% от общего количества). Рост на 0.05% в абсолютных цифрах — чуть больше 100 человек. По мнению ученого, для России это «рост заметный». Что касается организаций, то в списках в качестве мест работы ученых упоминаются 236/259 отечественных организаций.
— С одной стороны, прирост числа организаций в списке цитируемых в 2020 году ученых должен радовать — подтверждается оптимистичное предположение, что на текущий момент активность и заметность российских ученых выросла. С другой стороны, этот прирост в основном за счет единичных попаданий, — подчеркивает Его Задереев.
Также отметим, что в списках 134/129 организаций РАН (57/50% от числа российских организаций). Фактически падение числа организаций РАН и работающих в них ученых означает, что текущая активность РАН по сравнению с другими организациями сферы науки и образования «если и не падает, то остается на прежнем уровне».
Также отметим, что на первом месте в обоих списках МГУ, а в первой пятерке списка за 25 лет — два РАНовских института: после МГУ идут ФИАН и СПбГУ, ФТИ им. Иоффе и МФТИ. Интересная картина складывается по направлениям:
— У нас жутко перегружены физика (46% в России против 10% в мире), химия (15% против 5%) и стратегические технологии, в которые зашиты нанотехнологии и новые материалы (13% против 3%), — отмечает ученый, добавляя, что такое доминирование должно бы выражаться в технологических прорывах, но их нет.
При этом Россия не представлена в клинической медицине (3% против 38%) и биомедицинских исследованиях (5% против 13%).