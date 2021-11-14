Российская наука медленно набирает вес в мировом сообществе

— У нас жутко перегружены физика (46% в России против 10% в мире), химия (15% против 5%) и стратегические технологии, в которые зашиты нанотехнологии и новые материалы (13% против 3%), — отмечает ученый, добавляя, что такое доминирование должно бы выражаться в технологических прорывах, но их нет.