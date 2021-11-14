Предприниматели Башкирии смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле

Минцифры России запускает новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса, согласно которому компании смогут приобретать российское программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации стоимости лицензии производителям. Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
По словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, речь идет о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и другие:
— Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле. От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России.
На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено 7 млрд руб.
Узнать о программном обеспечении, доступном малому и среднему бизнесу по льготной цене можно на официальном сайте РФРИТ. Список правообладателей и программного обеспечения будет пополняться.
— Данная мера поддержки поможет малому и среднему бизнесу сэкономить на приобретении программных продуктов для ведения бизнеса, а также реализует курс на развитие импортозамещения, тем самым поддержит российского производителя, — отметил заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Расул Таипов.
В 2021 году общий объем поддержки составит 1 млрд руб. По прогнозам мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 220 тыс. субъектов МСП страны.