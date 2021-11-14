Под Уфой появится большой военно-спортивный парк

«Передали сюда большой шатёр, оставшийся с WorldSkills Russia. В нем создадим условия для занятий спортом и сделаем закрытый плац. Также договорились с нашей инженерно-сапёрной бригадой, что пока мы не построим свой полигон, они предоставят ребятам возможность пострелять у них. Потому что сборы должны завершаться стрельбами из настоящего оружия. Сделаем в «Патриоте» и «Гонку героев» - трассу по пересечённой местности. Будем проводить республиканские соревнования», - сообщил глава республики в своих социальных сетях.