Под Уфой появится большой военно-спортивный парк

В поселке Алкино Чишминского района Башкирии начались строительные работы. Власти планируют возвести там парк «Патриот». Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях.
По словам главы, в июле здесь начнутся военно-патриотические сборы, но сами строительные работы будут завершены в 2024 году. В парке будет воинская и спортивная части, зоны досуга и «партизанская деревня».
«Передали сюда большой шатёр, оставшийся с WorldSkills Russia. В нем создадим условия для занятий спортом и сделаем закрытый плац. Также договорились с нашей инженерно-сапёрной бригадой, что пока мы не построим свой полигон, они предоставят ребятам возможность пострелять у них. Потому что сборы должны завершаться стрельбами из настоящего оружия. Сделаем в «Патриоте» и «Гонку героев» - трассу по пересечённой местности. Будем проводить республиканские соревнования», - сообщил глава республики в своих социальных сетях.
По словам Радия Хабирова, в «Патриоте» также планируется создание пруда и кафе.