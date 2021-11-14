Глава РФ Владимир Путин обратился к финалистам конкурса «Большая перемена»

Издание сообщает, что президент Российской Федерации Владимир Путин начал свое обращение с приветствия участников в «Артеке» и рассказал, что уже второй год подряд международный детский центр достойно принимает финалистов конкурса «Большая перемена». По словам главы государства, все конкурсанты ярко проявили себя, собственные способности, личностные качества и отлично справились с поставленными задачами, пишет transsibinfo.com.
Также в своем обращении президент Российской Федерации отметил заслуги конкурсантов, которые прошли в финал «Большой перемены». Он отметил, что все финалисты добились очень высоких результатов и многим из них до победы не хватило совсем немного. Глава государства выразил уверенность, что это сделает борьбу за победу в следующем году еще более интересной.
Путин отметил, что финалисты достойно прошли свой путь в конкурсе и каждый из них мог убедиться, что «Большая перемена» — дружная команда, объединяющая огромное количество молодых людей по всей Российской Федерации. Это не просто конкурс, а площадка, собирающая единомышленников, где каждого участника ценят и помогают поверить в собственные возможности и найти свой путь в жизни.
Глава государства подчеркнул, что благодаря инициативам конкурсантов развивается сам конкурс «Большая перемена». В нем появляются новые направления, формируются команды участников в регионах, а в начале текущего года началась реализация акции волонтеров «Добрая суббота».
Владимир Путин добавил, что конкурс дает возможность школьникам добиться успехов в своей будущей специальности. И это немаловажно, поскольку достижения школьников, молодых людей формируют будущее всего государства. Президент выразил уверенность, что такие успехи обязательно будут, а опыт, который получат участники конкурса, послужит для них опорой в будущем.
Напомним: финальная часть конкурса «Большая перемена» проходила в международном детском центре «Артек» с 9 по 13 ноября.