Глава РФ Владимир Путин обратился к финалистам конкурса «Большая перемена»

Также в своем обращении президент Российской Федерации отметил заслуги конкурсантов, которые прошли в финал «Большой перемены». Он отметил, что все финалисты добились очень высоких результатов и многим из них до победы не хватило совсем немного. Глава государства выразил уверенность, что это сделает борьбу за победу в следующем году еще более интересной.