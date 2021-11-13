В Башкирии депутат пожаловался на установку главной ёлки внутри жилого квартала

Posted 13 ноября 2021, 11:10
Published 13 ноября 2021, 11:10
Modified 17 октября 2022, 21:54
Updated 17 октября 2022, 21:54
В Благовещенском районе третий год подряд происходит «противостояние местных властей и населения», а предметом споров является новогодняя ёлка. Об этом сообщил депутат Горсовета Сергей Жуков на сайте электронной приемной.
Так, в своем письме мужчина обратился к Министру ЖКХ Башкирии Алану Марзаеву и попросил обратить внимание на то, что последние три года власти города устанавливают центральную ёлку не на «традиционном» месте на площади перед зданием Администрации Благовещенского района, а внутри жилого квартала, в парке Киселева.
— Последние три года центральную елку перенесли внутрь жилого квартала и разместили ее в парке Киселева. Данный парк окружен многоквартирными домами и находится на отдалении от центральной улицы, — пишет Сергей Жуков.
К тому же он отмечает, что жители многоквартирных домов испытывают дискомфорт из-за «нарушения спокойствия» во время новогодних гуляний, к тому же люди переживают, что от попадания пиротехники могут пострадать их квартиры.
Между тем, площадь перед зданием администрации используется как парковка. По словам Жукова, жители города не раз обращались к главе администрации с просьбами установить городскую ёлку на прежнем месте, однако чиновник отвечает отказом. Как рассказал Сергей Жуков, причины, по которым местным жителям в удовлетворении просьбы отказано, каждый раз разные.
— Жители пишут на странице главы администрации просьбы вернуть центральную ёлку на площадь перед Администрацией гдк, но руководство придумывает причины чтобы не ставить её на своей стоянке. То антитеррор, то там опасно для детей, сейчас придумали, что это пожарный проезд. Глава просто боится сдать назад и признать, что принял неверное решение, — утверждает депутат Горсовета Жуков.
На данный момент, по словам депутата, власти пока только озвучили планы, но установка самой ёлки пока не началась.