В Башкирии депутат пожаловался на установку главной ёлки внутри жилого квартала

— Жители пишут на странице главы администрации просьбы вернуть центральную ёлку на площадь перед Администрацией гдк, но руководство придумывает причины чтобы не ставить её на своей стоянке. То антитеррор, то там опасно для детей, сейчас придумали, что это пожарный проезд. Глава просто боится сдать назад и признать, что принял неверное решение, — утверждает депутат Горсовета Жуков.